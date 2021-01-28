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Нардеп Гончаренко: В ПАСЕ, к сожалению, нет потенциала, чтобы выгнать Россию

Нельзя сказать, что в Парламентской ассамблее Совета Европы кто-то откровенно рад России, но в очередной раз все повторяют мантру про диалог, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Европейской солидарности", член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Гончаренко: Пророссийскому лобби сейчас непросто в ПАСЕ
Гончаренко: Пророссийскому лобби сейчас непросто в ПАСЕ
Фото: eurosolidarity.org

Даже открытые пророссийские лоббисты в ПАСЕ осторожно критикуют Россию, но повторяют мантру про диалог. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил народный депутат от "Европейской солидарности", член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Это решение ПАСЕ [об отказе от санкций в отношении РФ] ожидаемое. Сегодня, к сожалению, нет потенциала, чтобы выгнать Россию из Ассамблеи. Хочу напомнить, что до лета 2019 года было три опции действий ПАСЕ в случае оспаривания полномочий делегации: допустить к работе, не допустить и наложить санкции (запретить голосовать и так далее). Пять лет Ассамблея шла по этому пути, а Россия отказывалась сюда приезжать. Однако летом 2019 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, под влиянием пророссийского лобби было принято решение исключить возможность наложения санкций. И у Ассамблеи осталось только два варианта действий: полностью отстранить от работы, либо допустить делегацию РФ", – пояснил Гончаренко.

Он отметил, что считает победой украинской делегации сам факт обсуждения полномочий России в ПАСЕ.

"Россия – единственная из 47 государств Европы, чьи полномочия были оспорены. Ей пришлось пройти через процедуру подготовки доклада. Доклад был критичным. Здесь, на одной из главных международных площадок, прошли двухчасовые дебаты с одним ворсом: достойна ли Россия быть в ПАСЕ. Это уже само по себе победа украинской делегации, которая инициировала оспаривание полномочий российской делегации. Мы благодарны нашим коллегам из Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии, Польши, Великобритании, которые поддержали нас. Кроме того, в доклад включена правка, что допуск РФ к работе в ПАСЕ не означает легитимизацию незаконной аннексии Крыма. Так что в целом я расцениваю ситуацию как положительную", – сказал нардеп.

По его мнению, сама Россия не настроена на диалог.

"Европейцам сейчас очень не комфортно работать с РФ, особенно в контексте дела [об отравлении российского оппозиционера Алексея] Навального. Даже пророссийскому лобби сейчас тут непросто. Но это Европа. Чем дальше от границ с Россией, тем больше им кажется, что какой-то диалог лучше его полного отсутствия. Они не совсем понимают, что все эти люди, тот же [руководитель российской делегации Петр] Толстой, ни на что не влияют, потому что в России монархия. Никакой диалог РФ не хочет вести. Но европейцы верны себе. В их понимании ради диалога организация и создавалась. В нашем же понимании ПАСЕ создавалась для защиты ценностей, которые Россия сегодня грубо попирает. В этом есть определенный водораздел между делегатами. Сказать, что кто-то откровенно рад России, – так нет. Даже открытые пророссийские лоббисты ее осторожно критикуют. Но в очередной раз повторяют мантру про диалог", – резюмировал Гончаренко.

28 января ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

25 января 2020 года Украина снова обжаловала полномочия российской делегации.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Алексей Гончаренко, агрессия, аннексия, Совет ЕС, Европа
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