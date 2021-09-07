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Нардеп Качура: Граждане Украины получили не модуль бесплатной оценки недвижимости, а коррупционную лотерею

Александр Качура: Из-за просчетов руководства Фонда госимущества, которое не смогло качественно организовать процесс создания модуля, рынок уже уходит в тень
Александр Качура: Из-за просчетов руководства Фонда госимущества, которое не смогло качественно организовать процесс создания модуля, рынок уже уходит в тень
Фото: Олександр Качура / Facebook

Модуль автоматической оценки недвижимости, запущенный Фондом госимущества Украины, работает крайне плохо и ошибки в расчете стоимости носят системный характер, написал 3 сентября народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура в блоге на сайте "Сегодня".

"Более двух месяцев я получаю огромный поток жалоб от нотариусов и риелторов. Они уже жаловались и премьер-министру Денису Шмыгалю, и другим депутатам. Все возмущены катастрофическим положением дел на рынке оценки недвижимости и земли. Фонд госимущества с годовым (!) опозданием запустил "бесплатный" модуль оценки недвижимости. И модуль работает крайне плохо. Ошибки в расчете стоимости носят системный характер", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что стоимость недвижимости в результате оценки по новой системе может быть как занижена, так и завышена в 10 раз.

"По сути граждане Украины получили не модуль бесплатной оценки, как обещали авторы так называемой реформы, а коррупционную лотерею. Если тебе посчастливилось получить заниженную оценку, то можешь абсолютно легально уклониться от уплаты налогов. Но не спешите радоваться – ошибается он в обе стороны, стоимость может быть и завышена в 10 раз. Естественно, что на этой почве возникают "схемы" по обходу "кривой" оценки модуля ФГИ – оформить продажу через фейковый договор займа (налог от 0,5 до 1,5%), провести недвижимость через юрлицо (налог 2% вместо 7,5%). То есть из-за просчетов руководства Фонда госимущества, которое не смогло качественно организовать процесс создания модуля, рынок уже уходит в тень", – заявил Качура.

Он напомнил, что уже писал в своем Telegram о логике ценообразования, которая в целом непонятна.

"На днях мы с помощниками провели анализ того, а как же модуль Фонда госимущества оценивает коммерческую и жилую недвижимость. Результаты хотя и были ожидаемыми, но удивили даже нас. Продажа паркоместа в центре Харькова: модуль Фонда госимущества оценил объект в $3310, реальная цена – $19 000. Занижение цены в шесть раз! Харьковская область, земельный пай: модуль Фонда оценил в $2520, аналогичные паи стоят от $10 000 до $13 000. Занижение цены в четыре-пять раз! Харьковская область, пгт Безлюдовка, квартира. Модуль Фонда оценил квадратный метр в 21,2 тыс. грн, реальная цена – около 14–15 тыс. грн. Завышение цены наполовину! Харьковская область, Сахновщинский район, дом. Модуль Фонда оценил в $773 за квадратный метр – реальная цена – $140–160. Завышение цены в четыре–пять раз! Ровенская область, село Заря, ангар. Оценка Фонда – $167 тыс. (около 4,5 млн грн). Аналог на рынке стоит около $39 тыс. (примерно 1 млн грн) – завышение цены в четыре раза! Ровно, коммерческие помещения. Модуль ФГИ оценивает в диапазоне от $150 до $250 (максимум), хотя реальная цена такой недвижимости – от $1000 за метр, то есть она занижена на $800 за метр!" – перечислил политик примеры.

Со ссылкой на слова специалистов по недвижимости Качура сообщил, что последние две недели модуль ФГИ оценивает все однокомнатные квартиры по $80 за квадратный метр, и очевидно, что таких цен на реальном рынке недвижимости не существует.

"Кроме того, если цена везде одинаковая – это значит, что путем ручного вмешательства в систему установлены такие коэффициенты, чтобы народ массово не жаловался, как это происходит сейчас. В общем можно констатировать полный провал системы оценивания. На этот модуль потратили год и около $200 000 средств американских налогоплательщиков (международной финансовой помощи) и он фактически не работает. Говорят, что наглость – второе счастье, но не в политике точно. Тысячи людей пострадали от неумелого менеджмента нынешнего главы Фонда госимущества, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен налогов", – подчеркнул политик.

Он убежден, что двух лет достаточно, чтобы "подвести некоторые итоги работы и определить профпригодность руководства государственного органа". По мнению Качуры, за это время обещанных реформ и прогресса не произошло, "большая приватизация" так реально и не стартовала, модуль оценки недвижимости полностью провалился, а также есть подозрения в крышевании "оценочной мафии".

"Послужной список получается не самый лучший. О том, что так будет, я предупреждал с самого начала, но, к сожалению, "горе-реформаторам" два года назад удалось ввести в заблуждение достаточное количество моих коллег по ВР. Пришло время провести работу над ошибками и исправить это недоразумение", – заявил Качура.

Контекст:

Фонд госимущества Украины с 19 сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко. 

27 декабря того же года вступил в силу закон №354-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Согласно документу, с 1 января 2020 года в стране введена упрощенная модель оценки недвижимости. Граждане могут получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту. В случае несогласия со стоимостью недвижимости, определенной модулем автоматически, продавец имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке, позже зарегистрировав отчет в единой базе.

Фонд государственного имущества при поддержке USAID разработал и начал тестирование услуги электронного определения оценочной стоимости недвижимого имущества. Запустили сервис в опытную эксплуатацию 29 июня 2021 года, об этом ФГИ сообщала на своем сайте.

Теги: налоги, коррупция, недвижимость, цены, Фонд госимущества, реформа, рынок, имущество, квартира, Александр Качура, цена
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