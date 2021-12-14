Нардеп Ковальчук послал "на место" Ирину Геращенко, после чего публично извинился

Геращенко после выступления с трибуны Рады, касающегося ситуации с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, возвращалась в сессионный зал. В это время у нее произошла перепалка с парламентариями от "Слуги народа", в том числе с Ковальчуком.

"Слуга" Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко и сказал ей фразу: "На место". Теперь извиняется за свои слова в президиуме", – написал Гончаренко.

Заседание Верховной Рады приостановили, спикер ВРУ Руслан Стефанчук позвал к президиуму Геращенко и Ковальчука.

Позже Геращенко сообщила в Facebook, что Ковальчук грубо хамил члену комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нине Южаниной при рассмотрении поправок к одному из законопроектов.

"Вместо профессиональной дискуссии переходил на личности. Когда напомнила ему о его мате в зале и поведении в стиле Гогилашвили-быкоко, бросил в спину очередное хамство: "На место!" Мы добились извинений [от Ковальчука], несмотря на его ложь", – написала она.