Нардеп Ковальчук послал "на место" Ирину Геращенко, после чего публично извинился

Геращенко после выступления с трибуны Рады, касающегося ситуации с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, возвращалась в сессионный зал. В это время у нее произошла перепалка с парламентариями от "Слуги народа", в том числе с Ковальчуком.
"Слуга" Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко и сказал ей фразу: "На место". Теперь извиняется за свои слова в президиуме", – написал Гончаренко.
Заседание Верховной Рады приостановили, спикер ВРУ Руслан Стефанчук позвал к президиуму Геращенко и Ковальчука.
Позже Геращенко сообщила в Facebook, что Ковальчук грубо хамил члену комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нине Южаниной при рассмотрении поправок к одному из законопроектов.
"Вместо профессиональной дискуссии переходил на личности. Когда напомнила ему о его мате в зале и поведении в стиле Гогилашвили-быкоко, бросил в спину очередное хамство: "На место!" Мы добились извинений [от Ковальчука], несмотря на его ложь", – написала она.
Выступление Геращенко касалось конфликта с участием бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. По словам нардепа, фракция "Европейская солидарность" будет требовать, в том числе с помощью депутатских запросов к Зеленскому, ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили и кто понесет ответственность за спецпроверку, которую "еще вчерашний, а может быть, и сегодняшний гражданин страны-агрессора" должен был пройти относительно допуска к гостайне.
10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, замглавы МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря его официально уволили.