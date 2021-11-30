ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Геращенко заявила, что в налоговом законе учли две взаимоисключающие правки

По словам Геращенко, "Евросолидарность" внесет в Раду постановления, которые заблокируют подписание закона
По словам Геращенко, "Евросолидарность" внесет в Раду постановления, которые заблокируют подписание закона
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады 30 ноября заявила, что во время рассмотрения налогового законопроекта №5600 во втором чтении парламентарии учли в итоговом документе две взаимоисключающие правки, одна из них – 119-я.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Вы в этом угаре проголосовали две взаимоисключающие поправки. И поэтому мы направим 27 представлений, чтобы заблокировать это голосование и создать возможность, чтобы в зале состоялась профессиональная дискуссия", – сказала Геращенко. 

Законопроект №5600 во втором чтении Рада приняла сегодня. Представители "Евросолидарности" критиковали его и сам процесс рассмотрения правок

Это не первый случай, когда Рада принимает противоречащие друг другу правки. В частности, подобная ситуация была во время голосования за законопроект о деолигархизации, которое, как и в случае с проектом №5600, проходило по спецпроцедуре. Текст законопроекта об олигархах Рада в итоге уточняла. 

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, госбюджет, Ирина Геращенко, закон, законопроект, Налоговый кодекс, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
"Враскоряку", "Ну и поза". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
"Враскоряку", "Ну и поза". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (327985)
2
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (257190)
3
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (120281)
4
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (119370)
5
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (111086)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (66119)
7
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (65505)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (59960)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS