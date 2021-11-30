Геращенко заявила, что в налоговом законе учли две взаимоисключающие правки

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы в этом угаре проголосовали две взаимоисключающие поправки. И поэтому мы направим 27 представлений, чтобы заблокировать это голосование и создать возможность, чтобы в зале состоялась профессиональная дискуссия", – сказала Геращенко.

Законопроект №5600 во втором чтении Рада приняла сегодня. Представители "Евросолидарности" критиковали его и сам процесс рассмотрения правок.

Это не первый случай, когда Рада принимает противоречащие друг другу правки. В частности, подобная ситуация была во время голосования за законопроект о деолигархизации, которое, как и в случае с проектом №5600, проходило по спецпроцедуре. Текст законопроекта об олигархах Рада в итоге уточняла.