Геращенко заявила, что в налоговом законе учли две взаимоисключающие правки

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Вы в этом угаре проголосовали две взаимоисключающие поправки. И поэтому мы направим 27 представлений, чтобы заблокировать это голосование и создать возможность, чтобы в зале состоялась профессиональная дискуссия", – сказала Геращенко.
Законопроект №5600 во втором чтении Рада приняла сегодня. Представители "Евросолидарности" критиковали его и сам процесс рассмотрения правок.
Это не первый случай, когда Рада принимает противоречащие друг другу правки. В частности, подобная ситуация была во время голосования за законопроект о деолигархизации, которое, как и в случае с проектом №5600, проходило по спецпроцедуре. Текст законопроекта об олигархах Рада в итоге уточняла.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.