Геращенко требует отстранить Арахамию от пяти заседаний Рады

Выступление Геращенко с трибуны парламента опубликовано в Facebook "Европейской солидарности".

4 ноября Арахамия, комментируя новые назначения в правительстве, заявил, что "женщина – министр обороны сейчас не будет воспринята обществом".

Геращенко обратилась к регламентному комитету парламента и потребовала, чтобы Верховная Рада приняла решение об отстранении Арахамии от участия в пяти пленарных заседаниях Рады.

"Сегодня в Украине 32 тыс. украинок наравне с мужчинами воюют, защищая страну. 5 тыс. из них – это женщины-офицеры. И вчера всем им дал пощечину председатель фракции монобольшинства Давид Арахамия, который заявил, что у воюющей страны не может быть женщина главой профильного комитета, министром обороны. [Экс-министр обороны Андрей] Таран только потому, что у него есть определенные мужские признаки, может быть, который, простите, пожалуйста, довел армию до цугцванга", – заявила Геращенко.

Саму Геращенко также рекомендовали лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году, когда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками". Однако парламенту, который сегодня голосовал по этому вопросу, не хватило голосов для принятия решения. За были 190 народных депутатов.