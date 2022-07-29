Нардеп от "Слуги народа" Маслов возглавил комитет Рады по правовой политике

Маслов (на фото) возглавил комитет Рады по правовой политике после того, как бывший глава комитета Костин был назначен генпрокурором Украины Фото: Денис Маслов / Facebook

Проект постановления №7599, в частности, об избрании Маслова главой комитета Рады народные депутаты проголосовали (в целом) на заседании 29 июля.

Документ поддержали 278 нардепов.

"Избрать Маслова Дениса Вячеславовича – народного депутата Украины (фракция политической партии "Слуга народа") главой Комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей члена этого комитета", – говорится в тексте постановления.

Членом этого же комитета вместо Маслова стал нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

В свою очередь Маслов возглавил комитет Рады по правовой политике после того, как бывший глава комитета Андрей Костин был назначен генеральным прокурором Украины.