Нардеп от "Слуги народа" об авторах законопроекта №5655: Вранье на вранье

Нардеп поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за "четкую и последовательную позицию" по законопроекту.
"На подкомитете нам говорили, что все замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было (либо не сообщили, либо не впустили в Zoom, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный cоюз архитекторов Украины – НСАУ). Но простой анализ текста показал, что не все учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Вранье на вранье", – написала депутат.
Она отметила, что уделила время изучению "американской", "британской" и "французской" моделям, на которые ссылаются авторы законопроекта.
"Спойлер: №5655 не имеет к этому отношения. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Верю в ВСУ, доверяю НАПК. А все тайное на планете Земля становится очевидным. Это еще в Библии записано. Что неприятно в этой ситуации – это то, что заявления "все учтено", это "американская", "французская", "английская" модель, повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за", – заявила Бондарь.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписало больше 42 тыс. человек.