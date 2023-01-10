Нардеп от "Слуги народа" об авторах законопроекта №5655: Вранье на вранье

Анна Бондарь: Что неприятно в этой ситуации – это то, что заявления "все учтено", это "американская", "французская", "английская" модель, повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за" Фото: Anna Bondar / Facebook

Нардеп поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за "четкую и последовательную позицию" по законопроекту.

"На подкомитете нам говорили, что все замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было (либо не сообщили, либо не впустили в Zoom, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный cоюз архитекторов Украины – НСАУ). Но простой анализ текста показал, что не все учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Вранье на вранье", – написала депутат.

Она отметила, что уделила время изучению "американской", "британской" и "французской" моделям, на которые ссылаются авторы законопроекта.

"Спойлер: №5655 не имеет к этому отношения. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Верю в ВСУ, доверяю НАПК. А все тайное на планете Земля становится очевидным. Это еще в Библии записано. Что неприятно в этой ситуации – это то, что заявления "все учтено", это "американская", "французская", "английская" модель, повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за", – заявила Бондарь.