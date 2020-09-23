Нардепы хотят запретить чиновникам публично отрицать российскую оккупацию и контактировать с оккупационными администрациями

Запрет на публичные высказывания о признании законности оккупации Россией части украинской территории и на участие публичных деятелей Украины в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ направлен на предотвращение влияния российских агентов, заявили авторы законопроекта, поданного в Верховную Раду.

Украинским публичным деятелям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления могут законодательно запретить высказывания, отрицающие оккупацию Россией части территории Украины. Это предусмотрено законопроектом №4136, который подан в Верховную Раду 21 сентября.

Предлагается признать противоправными признание законности оккупации Российской Федерацией территории Украины и поддержку посягательства РФ на территориальную целостность Украины.

Кроме того, запрещается участие публичных лиц в торжествах по случаю официальных государственных праздников России и их взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления РФ. Отдельно указано на недопустимость контактов с незаконными органами и должностными лицами, созданными на временно оккупированной территории.

Законопроект устанавливает запрет на отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году.

Авторами документа стали 19 нардепов, в основном из "Слуги народа". 23 сентября он был направлен на ознакомление в комитет Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.