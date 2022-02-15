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"Наш край": Украинское правительство кормит мир за счет собственных граждан

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Сергей Шахов: В 2020 2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги на 24,7%
Сергей Шахов: В 2020–2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги – на 24,7%
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Украина обеспечивает питание 400 млн человек в мире, но для граждан страны местные продукты становятся все больше не по карману, заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов. Об этом 15 февраля пишет сайт политической силы в материале под заголовком "Украинское правительство кормит мир за счет собственных граждан".

"Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко с гордостью заявил, что Украина обеспечивает питание 400 млн человек в мире, не считая собственных граждан. Но чиновник забыл добавить, что, по данным UNICEF, еще относительно благополучного 2019 года в Украине недоедают 9,8 млн человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы и позор для "страны-житницы", которая ставит своей целью в будущем кормить миллиард людей", – заявил Шахов.

Политик считает, что государство не в состоянии обеспечить собственных граждан доступными продуктами.

"В 2020–2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги – на 24,7%. В текущем году эта негативная тенденция продолжается: в январе 2022 года цены выросли на 10%, в том числе на продукты питания – на 14,5%", – сообщил он.

Шахов отметил, что на этом фоне задолженность за жилищно-коммунальные услуги растет.

"С начала отопительного сезона этот показатель увеличился на 19,9 млрд и достиг 81,4 млрд грн на 1 января 2022 года. Задолженность за газ выросла на 10,7 млрд грн (до 33,8 млрд грн), за горячую воду и тепло – на 7,8 млрд грн (до 26,6 млрд грн), а за электроэнергию – на 1,2 млрд (до 7,7 млрд грн)", – перечислил нардеп.

В партии "Наш край" добавили, что есть ряд шагов, которые правительству нужно предпринять для для обеспечения украинцев доступными продуктами.

"Сформировать продовольственный резерв и использовать механизм товарных интервенций через Государственный резерв; усилить государственное регулирование цен на товары первой необходимости и возобновить деятельность государственной инспекции контроля за ценами, которая была ликвидирована в 2016 году; ввести государственное регулирование вывоза продовольственного зерна, например через экспортную пошлину, что позволит пополнить госбюджет и стимулировать внутреннюю переработку; ввести регулярные денежные доплаты пенсионерам (раз в два-три месяца), получающим пенсию ниже фактического прожиточного минимума (4419 грн/мес. в ноябре 2021 года), а таковых в Украине около 9 млн человек;  увеличить прожиточный минимум в госбюджете, к которому привязан размер минимальной пенсии, до фактического размера – с 2393 грн до 4419 грн", – сказано в заявлении.

Контекст:

Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года. Национальный банк Украины в январе 2022 года ухудшил прогноз инфляции в стране на текущий год с 5% до 7,7%.

12 января Кабинет Министров Украины ввел временное регулирование цен на ряд продуктов питания. Постановление правительства предусматривает, что в период действия карантина "предельный уровень торговой надбавки на эти продукты не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены с учетом маркетинговых рекламных логистических услуг, услуг по подготовке, обработке упаковки и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю".

Госрегулирование цен на продукты в Украине отменили в 2017 году, но в 2020-м, после начала пандемии коронавирусной инфекции, к нему вернулись – 22 апреля 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о мерах, направленных на стабилизацию цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Теги: Кабинет Министров, инфляция, госбюджет, пенсии, цены, продукты, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергия, пошлины, прожиточный минимум, Сергей Шахов, госрегулирование
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