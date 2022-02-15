"Наш край": Украинское правительство кормит мир за счет собственных граждан

Сергей Шахов: В 2020–2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги – на 24,7% Фото: Сергій Шахов / Facebook

"Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко с гордостью заявил, что Украина обеспечивает питание 400 млн человек в мире, не считая собственных граждан. Но чиновник забыл добавить, что, по данным UNICEF, еще относительно благополучного 2019 года в Украине недоедают 9,8 млн человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы и позор для "страны-житницы", которая ставит своей целью в будущем кормить миллиард людей", – заявил Шахов.

Политик считает, что государство не в состоянии обеспечить собственных граждан доступными продуктами.

"В 2020–2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги – на 24,7%. В текущем году эта негативная тенденция продолжается: в январе 2022 года цены выросли на 10%, в том числе на продукты питания – на 14,5%", – сообщил он.

Шахов отметил, что на этом фоне задолженность за жилищно-коммунальные услуги растет.

"С начала отопительного сезона этот показатель увеличился на 19,9 млрд и достиг 81,4 млрд грн на 1 января 2022 года. Задолженность за газ выросла на 10,7 млрд грн (до 33,8 млрд грн), за горячую воду и тепло – на 7,8 млрд грн (до 26,6 млрд грн), а за электроэнергию – на 1,2 млрд (до 7,7 млрд грн)", – перечислил нардеп.

В партии "Наш край" добавили, что есть ряд шагов, которые правительству нужно предпринять для для обеспечения украинцев доступными продуктами.

"Сформировать продовольственный резерв и использовать механизм товарных интервенций через Государственный резерв; усилить государственное регулирование цен на товары первой необходимости и возобновить деятельность государственной инспекции контроля за ценами, которая была ликвидирована в 2016 году; ввести государственное регулирование вывоза продовольственного зерна, например через экспортную пошлину, что позволит пополнить госбюджет и стимулировать внутреннюю переработку; ввести регулярные денежные доплаты пенсионерам (раз в два-три месяца), получающим пенсию ниже фактического прожиточного минимума (4419 грн/мес. в ноябре 2021 года), а таковых в Украине около 9 млн человек; увеличить прожиточный минимум в госбюджете, к которому привязан размер минимальной пенсии, до фактического размера – с 2393 грн до 4419 грн", – сказано в заявлении.