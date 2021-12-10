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"Наш край" инициировал принятие программы инфекционной безопасности

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Светлана Федорова: Я считаю, что эта программа не просто нужна она критически необходима
Светлана Федорова: Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима
Фото: nikvesti.com

Народные депутаты – члены политической партии "Наш край" подготовили законопроект "Об общегосударственной целевой социальной программе "Инфекционная безопасность Украины" на 2022–2026 годы". Об этом рассказала главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край" Светлана Федорова, пишет сайт политической силы.

"Партия "Наш край" предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем построения логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима", – отметила Федорова в комментарии телеканалу "Наш".

Инфекционист убеждена, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый штамм вируса "Омикрон". 

Федорова сообщила, что программу безопасности депутаты от партии "Наш край" подадут на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

ВИДЕО
Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube
Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 90,3 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, депутаты, Наш край, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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