"Наш край" инициировал принятие программы инфекционной безопасности

Светлана Федорова: Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима Фото: nikvesti.com

"Партия "Наш край" предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем построения логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима", – отметила Федорова в комментарии телеканалу "Наш".

Инфекционист убеждена, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый штамм вируса "Омикрон".



Федорова сообщила, что программу безопасности депутаты от партии "Наш край" подадут на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе.

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