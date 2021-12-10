В Киевской школе экономики рассказали, когда может начаться следующая волна COVID-19

"По той информации, которую мы имеем на сегодня, прогнозы остаются те же. Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости. Но при среднем сценарии мы ожидаем, что заболеваемость, действительно, начнет расти с января. И на это есть три причины. Первое – это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу. Соответственно, такой тренд может перекинуться и на Украину достаточно быстро в рамках начала следующего года – это январь 2022 года", – сказал он.

Второй фактор, по словам Ганиченко, – традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, а третий – мутации вируса. Он отметил, что о новом штамме "Омикрон" пока недостаточно данных, поэтому его можно называть только "потенциальной угрозой".

"Поэтому вот эти три фактора – они как раз говорят о том, что в январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине", – резюмировал эксперт.

В конце ноября в КШЭ также прогнозировали новую волну COVID-19 в Украине в январе.