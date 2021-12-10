В Киевской школе экономики назвали две области, которые в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19. В свою очередь, этот коэффициент выявления зависит от двух составляющих. Первое – это тестирование, сколько делают тестов. Второе – это выявление, сколько случаев выявляют", – сказал он.

По словам Ганиченко, чтобы коэффициент уменьшить, нужно наращивать темпы тестирования.

"Если говорить о регионах, которые оказались ближе всего к выходу из "красного" уровня, это два региона: Винницкая и Хмельницкая области. Это те области, где не превышен коэффициент выявления случаев. Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпидопасности. И уже на этой неделе [интервью записано 8 декабря] мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение дограничных уровней по госпитализации. Соответственно, они смогут удовлетворить показатели для выхода из "красного" уровня эпидемической опасности", – сказал он.