"Наш край": Нацслужба здоровья парализует "ковидные" больницы

"Против главных врачей, которые все же выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела или по результатам "специальных проверок" от больниц требуют вернуть средства, которые они ранее получили по "ковидным" пакетам. Местные власти, которые должны поддержать медицинские учреждения, побуждают руководителей больниц уменьшать ставки своим сотрудникам, чтобы уменьшить зарплатный фонд", – заявил политик.

Он утверждает, что Минздрав зарабатывает на поставках кислорода в больницы.

"Возмущает цинизм Министерства здравоохранения, которое в критической ситуации со снабжением кислорода в больнице, выставило цену на транспортировку кислорода выше, чем его полная стоимость на рынке. И это при том, что несколько металлургических заводов предоставили стране кислород бесплатно", – сказал Шахов.

Нардеп заявил, что власть плохо подготовилась к новой волне коронавирусной инфекции, и привел цифры.

"Во-первых, в 2020 году из коронавирусного фонда непосредственно на медицину было израсходовано только 23% – 19,5 млрд грн с 66,5 млрд грн. На "Большое строительство" из коронавирусного фонда было выделено на треть больше, чем на медицину – 25,7 млрд грн (38%). Во-вторых, при пересмотре госбюджета на 2021 год с 40 млрд грн увеличенных расходов, только 2 млрд грн (5%) направили на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. А на "Большое строительство" было направлено в семь раз больше, чем на медицину – 15 млрд грн (38% из 40 млрд грн). В-третьих, в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин, а на выплату только процентов по ранее взятым кредитам на "Большое строительство" в шесть раз больше – 16 млрд грн. И, наконец, в этом и 2022 годах в бюджете не предусмотрены никакие компенсации бизнесу и гражданам от введения красных зон карантина", – сказал Сергей Шахов.

В партии "Наш край" потребовали пересмотреть государственный бюджет на этот год,. чтобы предусмотреть в нем деньги на увеличение выплат медикам, введение дополнительных статей на компенсацию бизнесу и гражданам, несущим ущерб от введения красных зон, а также на внесение дополнительной статьи на закупку кислорода, а не только на строительство кислородных станций. Такие станции появятся только через полгода, подчеркнули в партии, а значит – уже после спада нынешней текущей волны коронавируса.

"В то же время, в бюджете на 2022 год необходимо предусмотреть создание коронавирусного фонда с целевым назначением непосредственно на медицину и доплаты медикам, связанным с лечением от коронавируса", – добавили партийцы.