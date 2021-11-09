ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край": Нацслужба здоровья парализует "ковидные" больницы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Шахов: Против главных врачей, которые выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела
Сергей Шахов: Против главных врачей, которые выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела
Фото: nashkray.org

В Украине медицинским работникам задерживают зарплаты и по надуманным причинам медикам отказывают в надбавках за работу с пациентами, инфицированными COVID-19, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов. Об этом 9 ноября пишет сайт политической силы в статье "НСЗУ парализует ковидные больницы, препятствуя спасению тысяч жизней".

"Против главных врачей, которые все же выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела или по результатам "специальных проверок" от больниц требуют вернуть средства, которые они ранее получили по "ковидным" пакетам. Местные власти, которые должны поддержать медицинские учреждения, побуждают руководителей больниц уменьшать ставки своим сотрудникам, чтобы уменьшить зарплатный фонд", – заявил политик.

Он утверждает, что Минздрав зарабатывает на поставках кислорода в больницы. 

"Возмущает цинизм Министерства здравоохранения, которое в критической ситуации со снабжением кислорода в больнице, выставило цену на транспортировку кислорода выше, чем его полная стоимость на рынке. И это при том, что несколько металлургических заводов предоставили стране кислород бесплатно", – сказал Шахов.

Нардеп заявил, что власть плохо подготовилась к новой волне коронавирусной инфекции, и привел цифры.

"Во-первых, в 2020 году из коронавирусного фонда непосредственно на медицину было израсходовано только 23% – 19,5 млрд грн с 66,5 млрд грн. На "Большое строительство" из коронавирусного фонда было выделено на треть больше, чем на медицину – 25,7 млрд грн (38%). Во-вторых, при пересмотре госбюджета на 2021 год с 40 млрд грн увеличенных расходов, только 2 млрд грн (5%) направили на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. А на "Большое строительство" было направлено в семь раз больше, чем на медицину – 15 млрд грн (38% из 40 млрд грн). В-третьих, в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин, а на выплату только процентов по ранее взятым кредитам на "Большое строительство" в шесть раз больше – 16 млрд грн. И, наконец, в этом и 2022 годах в бюджете не предусмотрены никакие компенсации бизнесу и гражданам от введения красных зон карантина", – сказал Сергей Шахов.

В партии "Наш край" потребовали пересмотреть государственный бюджет на этот год,. чтобы предусмотреть в нем деньги на увеличение выплат медикам, введение дополнительных статей на компенсацию бизнесу и гражданам, несущим ущерб от введения красных зон, а также на внесение дополнительной статьи на закупку кислорода, а не только на строительство кислородных станций. Такие станции появятся только через полгода, подчеркнули в партии, а значит – уже после спада нынешней текущей волны коронавируса. 

"В то же время, в бюджете на 2022 год необходимо предусмотреть создание коронавирусного фонда с целевым назначением непосредственно на медицину и доплаты медикам, связанным с лечением от коронавируса", – добавили партийцы.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 9 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев COVID-19, 73,4 тыс. человек умерли. Только за последние сутки умерли 833 человека, это рекорд за все время пандемии. 

Теги: медицина, госбюджет, эпидемия, Наш край, выплаты, Сергей Шахов, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (136234)
2
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (110459)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (75691)
4
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (63719)
5
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (51464)
6
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (35864)
7
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (27556)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (23527)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS