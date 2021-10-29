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"Наш край": Падение производства и рост цен – следующий этап украинского кризиса, к которому нас ведет власть

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В Украине начнется следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях, считают в "Нашем крае"
В Украине начнется следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях, считают в "Нашем крае"
Фото: depositphotos.com

Нацбанк второй раз подряд ухудшает прогноз роста украинской экономики, так как проблемы на энергорынке и логистические препятствия в мире помешают украинской промышленности и будут сдерживать темпы восстановления экономики Украины в 2022 году, заявил народный депутат, лидер "Нашего края" в Черниговской области Борис Приходько. Об этом 29 октября сообщает сайт политической силы.

"В настоящее время прогноз НБУ по росту украинской экономики в 2021 году – 3,1%. В начале года цифра была 4,2%, а затем уменьшена до 3,8%. Кроме того, ухудшились ожидания и относительно роста ВВП – с 4% до 3,8%. И одной из серьезных причин такого спада стало потенциальное отключение и ограничение электропотребления на промышленных предприятиях из-за недостаточности запасов угля на электростанциях", – объяснил Приходько.

Политик прогнозирует, что Украину ожидает рост цен, так как на них повлияют негативные экономические и энергетические факторы.

"Как следствие, произойдет следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях. Украинцы будут вынуждены оплатить чрезвычайный рост стоимости газа в конечной стоимости продукции украинских производителей продуктов питания (таких чувствительных, как хлеб, сыр, сахар и т.д.), лекарств и других товаров, что может создать дополнительное социальное напряжение в обществе. Будут потеряны рабочие места из-за закрытия производственных предприятий", – заявил нардеп.

По его убеждению, Кабмин должен разработать программу по сдерживанию цен и падения экономики, для этого необходим антикризисный штаб. Правительству нужно наработать действенные механизмы поддержки украинских товаропроизводителей на время энергетического кризиса, в том числе это можно сделать через антикризисные кредиты, снижение налогов и другими методами, отметил Приходько. 

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.  В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года. 

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%. Об этом говорится в отчете, опубликованном 12 октября на сайте Фонда.

Теги: налоги, НБУ, экономика, правительство, цены, Борис Приходько, прогноз, рост ВВП, Наш край, Кабмин
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