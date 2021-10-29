"Наш край": Падение производства и рост цен – следующий этап украинского кризиса, к которому нас ведет власть

В Украине начнется следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях, считают в "Нашем крае" Фото: depositphotos.com

"В настоящее время прогноз НБУ по росту украинской экономики в 2021 году – 3,1%. В начале года цифра была 4,2%, а затем уменьшена до 3,8%. Кроме того, ухудшились ожидания и относительно роста ВВП – с 4% до 3,8%. И одной из серьезных причин такого спада стало потенциальное отключение и ограничение электропотребления на промышленных предприятиях из-за недостаточности запасов угля на электростанциях", – объяснил Приходько.

Политик прогнозирует, что Украину ожидает рост цен, так как на них повлияют негативные экономические и энергетические факторы.

"Как следствие, произойдет следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях. Украинцы будут вынуждены оплатить чрезвычайный рост стоимости газа в конечной стоимости продукции украинских производителей продуктов питания (таких чувствительных, как хлеб, сыр, сахар и т.д.), лекарств и других товаров, что может создать дополнительное социальное напряжение в обществе. Будут потеряны рабочие места из-за закрытия производственных предприятий", – заявил нардеп.

По его убеждению, Кабмин должен разработать программу по сдерживанию цен и падения экономики, для этого необходим антикризисный штаб. Правительству нужно наработать действенные механизмы поддержки украинских товаропроизводителей на время энергетического кризиса, в том числе это можно сделать через антикризисные кредиты, снижение налогов и другими методами, отметил Приходько.