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ПОЛИТИКА

"Наш край" потребовал ввести мораторий на любое повышение тарифов

Сергей Шахов: Если бы Украина развивала атомную энергетику, поставляла бытовым потребителям именно электричество от атомных электростанций, то "экономически обоснованный" тариф был бы в несколько раз ниже текущих показателей
Сергей Шахов: Если бы Украина развивала атомную энергетику, поставляла бытовым потребителям именно электричество от атомных электростанций, то "экономически обоснованный" тариф был бы в несколько раз ниже текущих показателей
Фото: nashkray.org

Власть в Украине сообщила "об условном снижении тарифа" на электроэнергию для населения, но сразу начала готовить "экономически обоснованное" подорожание более чем вдвое, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов. Об этом 8 сентября пишет сайт политической силы.

"Правительство планирует до 31 декабря 2021-го постепенно перейти к экономически обоснованной стоимости электричества с учетом социальной защиты потребителей. Мы уже слышали от правительства, что такое "экономически обоснованная цена". В мае 2021-го в Кабмине сказали эти слова и предупредили о росте тарифов в 1,5–2,5 раза. До 4 грн/кВт-час в некоторых регионах страны. Нетрудно представить, к какой катастрофе это приведет, учитывая без того растущую задолженность населения за электроэнергию", – сказал Шахов.

Он напомнил, что в Украине есть атомная энергетика, которую необходимо использовать для существенного снижения тарифов на электроэнергию.

"На сегодняшний день этот вид энергогенерации самый дешевый в мире. Если бы Украина развивала атомную энергетику, поставляла бытовым потребителям именно электричество от атомных электростанций, то "экономически обоснованный" тариф был бы в несколько раз ниже текущих показателей. Пока же мы видим уменьшение генерации атомной в пользу конкретных олигархов от энергетики, которые с радостью увеличивают производство дорогого электричества, наполняя свой миллиардерский карман", – заявил политик.

Сопредседатель "Нашего края" добавил, что угольные шахты Украины останавливаются из-за нехватки заказов и задолженности по зарплатам, а государственная теплогенерирующая компания импортирует уголь из США по цене, которая почти вдвое выше, чем продают украинские шахты.

"Центрэнерго" сообщил, что он договорился о поставке 33 тысяч тонн угля из США по цене 3150 грн за тонну. При этом украинские шахты продают уголь по 1650 грн за тонну. То есть почти вдвое дешевле. "Центрэнерго" – государственная компания, которая должна действовать многовекторно в интересах Украины. Контракты на поставки отечественного угля помогли бы быстро погасить задолженности перед шахтерами без дополнительных вливаний из бюджета. Генерирующие компании получили бы сырье, позволяющее дольше оставаться на текущих уровнях тарифа. Для Украины – одни плюсы. Но на такой цене угля, скорее всего, слишком малые "откаты", поэтому "Центрэнерго" сделал выбор в пользу американского угля", – считает Шахов.

В партии "Наш край" заявили, что поднимать тарифы, чтобы закупать дорогой уголь у иностранных компаний ради "откатов" – "это неслыханный цинизм, которому не место в Украине".

"Партия требует вернуть льготный тариф на первые 100 киловатт, который действовал до 2020 года, и ввести мораторий на любое повышение тарифов, по крайней мере до полного окончания пандемии и социально-экономического кризиса. И это можно быстро сделать в сжатые сроки нарастив ядерную генерацию даже только имеющимися мощностями. А после заявленной постройки дополнительных реакторов сделать атомную энергетику доминирующей в Украине, чем обеспечить на десятилетия вперед нерушимость тарифа на электроэнергию", – сказано в заявлении политической силы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт. Об этом во время заседания правительства 11 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

Теги: Украина, Кабинет Министров, уголь, энергетика, импорт, шахты, электричество, атомная энергетика, тарифы, электроэнергия, Центрэнерго, Наш край, Сергей Шахов, цена
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