"Наш край": Власть перепутала олигархов с фермерами в "антиолигархическом" законопроекте

Сергей Шахов: Суммарно за 2022–2025 годы потери государственного бюджета могут составить 12,5 млрд грн. А вот олигархи станут богаче именно на эту сумму Фото: pravda.com.ua

"Внесенные в этот закон поправки гарантируют ослабление олигархам (снижение платежей по ренте на руду, невведение акциза на "зеленую" энергетику). А для малых фермеров и граждан, имеющих огороды, – серьезные проблемы. Законопроект предусматривает повышение акцизов (а значит, и цен), а также минимальное налоговое обязательство на землю, налог на продажу урожая, ухудшение условий для малого бизнеса", – завил политик.

Он добавил, что в перспективе рента на добычу руды станет даже меньше, чем сейчас.

"Ставка остается неизменной. Но хитрость поправки в том, что из начисленной ренты позволили вычесть стоимость фрахта (10% от цены руды, или $10–15 за тонну). То есть при снижении цены на железную руду до менее $100 за тонну (которую прогнозируют все эксперты рынка) в следующем году олигархи будут платить меньше, чем по нынешним правилам – сейчас около $3 за тонну, а в 2022-м – $2,8. Суммарно за 2022–2025 годы потери государственного бюджета могут составить 12,5 млрд грн. А вот олигархи станут богаче именно на эту сумму", – прогнозирует Шахов.

Нардеп объяснил, как пострадают владельцы огородов и малые ферсмеры в случае принятия законопроекта в нынешней редакции.

"Законопроект предусматривает налог 5% от стоимости земельного участка. Это будет заставлять людей продавать свою землю, потому что, например, вследствие неурожая будет не из чего заплатить этот налог. В своей первой версии законопроект вводил налог на урожай со всех огородов, которые больше, чем 0,5 га, ко второму чтению парламентарии изменили эту норму. Теперь хотят обложить налогом все огороды, которые принесли своим хозяевам за сезон более 12 минимальных зарплат (в 2022 году – 78 тыс. грн). При этом в случае превышения этого предельного порога необходимо будет уплачивать НДФЛ в размере 18%. Правда, непонятно, каким образом будет осуществляться контроль за превышением этой суммы. Кроме того, во всех развитых странах государство дотирует малых фермеров, а в Украине повышают налоги", – заявил сопредседатель "Нашего края".

В партии "Наш край" призвали власти прекратить лоббировать интересы отдельных олигархов и повысить рентные ставки на добычу железной руды.

"Одновременно мы требуем отменить минимальное налоговое обязательство и налог на продажу урожая с собственных огородов. Власть должна защищать малых фермеров и принять комплексную стратегическую программу развития украинского села, ведь аграрный сектор и, в частности, фермерские хозяйства, которые активно развиваются во всем мире, могут поднять с колен украинскую экономику. Государство должно поддержать малых фермеров, освободив их от любых налогов, и таким образом помочь украинской продукции стать конкурентной на мировых рынках", – убеждены в политической силе.