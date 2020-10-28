"Наш край" заявил о победе в Луганской области: за партию проголосовала треть избирателей

Партия "Наш край" побеждает в Луганской области с общим результатом 30%, об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии во всех объединенных территориальных общинах области, сообщила пресс-служба политической силы.
Во всех ОТО Луганской области суммарно за партию проголосовали 29,92% избирателей, которые участвовали в выборах.
"Наш край" сообщил результаты подсчета по общинам и районам Луганской области:
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.