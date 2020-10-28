"Наш край" заявил о победе в Луганской области: за партию проголосовала треть избирателей

Во всех объединенных территориальных общинах Луганской области суммарно за партию "Наш край" проголосовали 29,92% избирателей, которые участвовали в выборах, заявили в политической силе по результатам параллельного подсчета голосов.

"Наш край" сообщил результаты подсчета по общинам и районам Луганской области Фото: depositphotos.com

Партия "Наш край" побеждает в Луганской области с общим результатом 30%, об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии во всех объединенных территориальных общинах области, сообщила пресс-служба политической силы.

Во всех ОТО Луганской области суммарно за партию проголосовали 29,92% избирателей, которые участвовали в выборах.

"Наш край" сообщил результаты подсчета по общинам и районам Луганской области:

Беловодский поселковый совет – 38%

Белокуракинский поселковый совет – 43%

Белолуцкий поселковый совет – 24%

Коломыйчихский сельский совет – 42%

Краснореченский поселковый совет – 11%

Кременский городской совет – 17%

Лозно-Александровский поселковый совет – 68%

Марковский поселковый совет – 30%

Меловский поселковый совет – 28%

Нижнедуванский поселковый совет – 18%

Новоайдарский поселковый совет – 28%

Новопсковский поселковый совет – 20%

Рубежанский городской совет – 44%

Сватовский городской совет – 25%

Сватовский районный совет – 29%

Северодонецкий районный совет – 33%

Старобельский городской совет – 22%

Старобельский районный совет – 27%

Троицкий поселковый совет – 20%

Чмировский сельский совет – 20%

Шульгинский сельский совет – 21%

Счастьинский районный совет – 26%

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.