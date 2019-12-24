Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Назначены новые прокуроры Кировоградской и Херсонской областей

Новоназначенный прокурор Кировоградской области Алексей Тубельц заявил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества к прокуратуре и повышения авторитета правоохранительных органов. Новый прокурор Кировоградской области сказал, что готов к продуктивной работе на благо общества и региона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тубелец (слева) работает в органах прокуратуры с 2006 года
Тубелец (слева) работает в органах прокуратуры с 2006 года
Фото: gp.gov.ua

24 декабря заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Кировоградской области нового руководителя – Алексея Тубельца. Об этом проинформировала пресс-служба ГПУ.

"Чумак отметил, что задачей новой прокуратуры является восстановление доверия общества к органам прокуратуры и профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской области он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью", – отметили в пресс-службе.

Новый прокурор Кировоградской области заявил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества к прокуратуре и повышения авторитета правоохранительных органов.

Тубелец родился в Харькове в 1984 году. В 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2006 года. До назначения на должность прокурора Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР прокуратуры Харьковской области.

В этот же день заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Херсонской области нового руководителя – Игоря Ивченко. Последний заверил, что вместе с коллективом приложит усилия для преодоления всех вызовов, стоящих сегодня перед прокуратурой, и выразил готовность к плодотворной и продуктивной работе на благо общества и региона, добавили в пресс-службе ГПУ.

Игорь Ивченко. Фото: gp.gov.ua
Игорь Ивченко. Фото: gp.gov.ua

Ивченко родился в 1975 году во Львове. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. С июля 1997 года работал в органах прокуратуры Львовской области. В 2016 году был награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Украины".  

Теги: Украина, Виктор Чумак, Херсонская область, Кировоградская область, Генпрокуратура, Виктор Трепак, ГПУ, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS