ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не в Турцию, не на Мальдивы". Зеленский анонсировал поездку 120 нардепов "Слуги народа" на Донбасс

Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" поедут на передовую, а не на курорты Турции и Мальдив, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мир на Донбассе и деоккупация Крыма мои ключевые приоритеты
Зеленский: Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты
Фото: ЕРА (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездку 120 депутатов партии "Слуга народа" на Донбасс, чтобы они получили информацию о ситуации на фронте от военных и местных жителей. Об этом Зеленский заявил сегодня, 20 октября, во время своего послания Верховной Раде Украины.

"Завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты", – сказал Зеленский.

Президент не озвучил, какие именно районы Донбасса посетят депутаты.

Зеленский добавил, что всегда приглашает мировых лидеров посещать не только Киев, но и Донецкую и Луганскую области.

"Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии, спецпредставителем главы ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

Теги: Турция, Донбасс, агрессия, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Мальдивы, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Захотелось рифм". Актриса "Квартал 95" Кравец впервые прочитала свои стихи. Видео
"Захотелось рифм". Актриса "Квартал 95" Кравец впервые прочитала свои стихи. Видео
"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей?". Фреймут сняла новое видео о нормах этикета
"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей?". Фреймут сняла новое видео о нормах этикета
"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела". alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения
"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела". alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения
"Во всей красе". Модель plus-size Грэм оголилась полностью
"Во всей красе". Модель plus-size Грэм оголилась полностью
Никитюк в день рождения рассказала о лучшем подарке
Никитюк в день рождения рассказала о лучшем подарке
Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак
Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS