"Не в Турцию, не на Мальдивы". Зеленский анонсировал поездку 120 нардепов "Слуги народа" на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездку 120 депутатов партии "Слуга народа" на Донбасс, чтобы они получили информацию о ситуации на фронте от военных и местных жителей. Об этом Зеленский заявил сегодня, 20 октября, во время своего послания Верховной Раде Украины.
"Завтра 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты", – сказал Зеленский.
Президент не озвучил, какие именно районы Донбасса посетят депутаты.
Зеленский добавил, что всегда приглашает мировых лидеров посещать не только Киев, но и Донецкую и Луганскую области.
"Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии, спецпредставителем главы ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам", – заявил он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.