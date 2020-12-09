"Не являются врагами". Арестович прокомментировал деятельность СМИ, которые связывают с Медведчуком

Украинские телеканалы, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, работают по закону, считает советник главы Офиса президента Украины по информационной политике Алексей Арестович.

Арестович: Там очень подготовленные люди, их так просто не поймаешь Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинские телеканалы, которые связывают с пророссийским народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, не являются врагами.

Об этом советник главы Офиса президента Украины по вопросам информационной безопасности, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил "Громадському радіо" в интервью 8 декабря.

Журналистка спросила, является ли, по его мнению, угрозой национальной безопасности концентрация трех телеканалов, дающих "спорную информацию".

"Там очень подготовленные люди, их так просто не поймаешь. Мы должны ответить на их информирование населения нашим информированием – четким, системным, объяснять народу, что происходит. Я стараюсь сделать такое информирование системным, последовательным. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность", – ответил Арестович.

По его словам, "некоторые лица", пользуясь возможностями телеканалов, доносят "искаженную, перекрученную или предвзятую информацию".

"Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Моя задача – обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис [прездента], я должен обеспечить наличие другого голоса", – объяснил Арестович.

С Медведчуком связывают телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Их владельцем является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак. В октябре 2018 года на тот момент внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил о продаже телеканала NewsOne Козаку. В декабре 2018 года Козак стал владельцем канала "112 Украина". ZIK был продан Козаку летом 2019 года.

9 декабря в Facebook Арестович признал, что "некоторые гости этих телеканалов систематически проводят в жизнь откровенно антиукраинские и пророссийские нарративы, фактически участвуя в информационной войне против Украины", и выразил желание узнать точку зрения этих каналов по этому поводу, "особенно по недавним включениям в прямой эфир представителей организаций, очень похожих на террористические".

"Я, как официальное лицо, не уполномочен давать оценки редакционной политике телеканалов, это прерогатива СБУ и Национального совета по телевидению. Почему они не выносят такие оценки, я не знаю. Наверное, нужно спросить у них. Я, как гражданин, прекрасно понимаю, что происходит. А происходит систематически информационная борьба против Украины с площадок "украинских" телеканалов", – написал советник по информполитике.