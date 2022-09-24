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Невзлин: Патрушев – это секретарша Путина в Совбезе и не более того. Старый больной дурак

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Невзлин: Патрушев просто готовит Путину заседания в Совбезе
Невзлин: Патрушев просто готовит Путину заседания в Совбезе
Фото: ЕРА

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ни о чем договориться ни с кем не может, и встречается обычно с людьми, которые сами ничего не решают, но выглядят почетно. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Журналистка спросила, зачем Патрушев летал в Китай.

"Знаете, попытка о чем-то договориться – она всегда имеет какой-то шанс. Но поскольку посылают Патрушева, то это абсолютно такая полудипформальность, потому что все его встречи ни о чем, и договориться он ни с кем не может, и встречают его обычно с людьми, которые тоже сами не решают, но выглядят почетно", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что Патрушев ничего не решает.

"Я по Патрушеву свое мнение не меняю. Это какая-то дутая фигура, которую все придумали и боятся. А на самом деле это секретарша в Совбезе, которая готовит [президенту РФ Владимиру] Путину заседания в Совбезе и не более того. Никакой не координатор силовых структур. Просто никто. Старый больной дурак. Ну вот он его держит. Вот. А решить он ничего не может, договориться он ни о чем не может.

Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патрушев занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года.

19 сентября Путрушев с двухдневным визитом отправился в Китай. Он встречался с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Центрального политико-правового комитета КНР Го Шэнкунем, председателем комиссии по иностранным делам Коммунистической партии КНР Яном Цзечи и министром безопасности Китая Чэнь Веньцином. Встречи проходили в закрытом формате в китайском городе Фучжоу. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Николай Патрушев, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, безопасность, интервью
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