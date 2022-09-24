Невзлин: Патрушев – это секретарша Путина в Совбезе и не более того. Старый больной дурак

Журналистка спросила, зачем Патрушев летал в Китай.

"Знаете, попытка о чем-то договориться – она всегда имеет какой-то шанс. Но поскольку посылают Патрушева, то это абсолютно такая полудипформальность, потому что все его встречи ни о чем, и договориться он ни с кем не может, и встречают его обычно с людьми, которые тоже сами не решают, но выглядят почетно", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что Патрушев ничего не решает.

"Я по Патрушеву свое мнение не меняю. Это какая-то дутая фигура, которую все придумали и боятся. А на самом деле это секретарша в Совбезе, которая готовит [президенту РФ Владимиру] Путину заседания в Совбезе и не более того. Никакой не координатор силовых структур. Просто никто. Старый больной дурак. Ну вот он его держит. Вот. А решить он ничего не может, договориться он ни о чем не может.

Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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