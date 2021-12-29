Новогодний стол существенно подорожал по сравнению с прошлогодним: правительство должно разработать экономическую стратегию государства – "Наш край"

В среднем стоимость новогоднего стола – 2022 для украинской семьи из четырех человек составит 1845 грн, сообщили в партии Фото: depositphotos.com

"Цены в Украине продолжают стремительно расти. Уже сегодня рядовые украинцы тратят 70% дохода, просто чтобы выжить. Средний ежемесячный заработок украинца составляет около 10 тыс. грн. Половину люди тратят на еду и еще более 2 тыс. – на коммуналку. То есть 70% своего дохода рядовой гражданин отдает за базовые нужды – на продукты и свет и тепло в доме", – сказал Шахов.

Со ссылкой на данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики" "Наш край" пишет, что в среднем стоимость новогоднего стола – 2022 для украинской семьи из четырех человек составит 1845 грн, при этом меню с деликатесами обойдется в 2325 грн. В Киеве закупка продуктов обойдется дороже: 2124 и 2674 грн соответственно. В партии отметили, что расходы на мясные продукты выросли на 10–26%.

"Единственный способ преодоления бедности – развитие конкурентной экономики, стимуляция развития национального производства и собственной добычи энергоресурсов, которая могла бы обеспечить потребности всех украинцев. Украине нужна долгосрочная экономическая стратегия, которая защищала бы малый и средний бизнес и способствовала бы его развитию. Например, снижение стоимости кредитов, что позволило бы предприятиям расширять производство и диапазон цен. Также Украина должна идти по пути преодоления коррупции и вывода экономики из тени за счет занижения давления на бизнес", – убежден Шахов.