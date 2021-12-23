ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фурса: Коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фурса заявил, что украинцам придется смириться с ростом тарифов
Фурса заявил, что украинцам придется смириться с ростом тарифов
Фото: Sergey Fursa / Facebook

В 2022 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут расти. Такой прогноз дал инвестаналитик Сергей Фурса в интервью изданию Telegraf, которое опубликовано 23 декабря.

По его словам, украинцам придется смириться с этим и платить. Фурса сказал, что жилищно-коммунальные услуги дорогие во многих странах – "и в Швейцарии, и в Великобритании, причем чем севернее, тем дороже".

"Если мы говорим о коронавирусе и экономике, то мои экономические прогнозы никак не связаны с вирусом. Они основываются на том, что коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений", – сказал он.

По словам Фурсы, в следующем году продолжится рост украинского ВВП, он будет выше 3%.

На вопрос, вырастут ли зарплаты украинцев, он ответил: "Украинские зарплаты растут с 2016 года и сегодня являются самыми высокими за всю историю страны, причем и в гривневом, и в долларовом эквиваленте. Это если смотреть на цифры. Если же спросить самих украинцев, они ответят, что этого роста не чувствуют. Но чувствовать или не чувствовать – это специфическая история. А то, что зарплаты растут вслед за ростом экономики. – это факт".

Экономист прогнозирует, что инфляция может замедлиться в 2022 году. 

"Но здесь очень трудно делать прогноз, поскольку неясна мировая динамика, в частности, непонятно, что будет происходить с ценами на газ", – подчеркнул эксперт.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент.

Однако 17 декабря глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что реальная рыночная цена газа – 45 грн за 1 м³ и из-за разницы между рыночной ценой и тарифом НАК может не сохранить тариф на нынешнем уровне. 

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать", – заявил Витренко.

17 декабря Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление, газ и электричество не будут увеличиваться до конца отопительного сезона.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил 22 декабря, что власти могут откорректировать тарифы."Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10–11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения на протяжении нынешнего отопительного сезона не будет расти", – уточнил Шурма.

Теги: Украина, инфляция, ВВП, экономика, прогноз, ограничения, Сергей Фурса, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
  "Гріх маю". Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Сексуально. Класс". Каменских снялась без макияжа и босиком
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Ого-го", "Вы тут просто сказочная". Подольская снялась топлес в кружевном чепчике траурного цвета
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
"Хулиганка". 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
Скандал в группе "НеАнгелы": Dantes спародировал певицу Viktoria, обвинив ее в хайпе
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Сразу сказала, что не вижу в этом успеха". Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" на "коммерческой основе"
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Красный вам идет". Жена Тигипко надела откровенное декольте
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Ох, какие губки", "Надя, тебе не холодно? А то что-то ты разделась". Дорофеева разместила в сети новые фото
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить украинские пампушки с маком на Рождество. Рецепт от кулинарного блогера
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
"Вдубабельна", "Фигурка супер". Лорак снялась в зимнем образе на фоне снегопада
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
Наоми Уоттс показала, как ее 13-летний сын делает ей бьюти-процедуру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (520540)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (223887)
3
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (84983)
4
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (78307)
5
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (76503)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (66196)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (47213)
8
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (45794)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS