Фурса: Коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений

По его словам, украинцам придется смириться с этим и платить. Фурса сказал, что жилищно-коммунальные услуги дорогие во многих странах – "и в Швейцарии, и в Великобритании, причем чем севернее, тем дороже".

"Если мы говорим о коронавирусе и экономике, то мои экономические прогнозы никак не связаны с вирусом. Они основываются на том, что коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений", – сказал он.

По словам Фурсы, в следующем году продолжится рост украинского ВВП, он будет выше 3%.

На вопрос, вырастут ли зарплаты украинцев, он ответил: "Украинские зарплаты растут с 2016 года и сегодня являются самыми высокими за всю историю страны, причем и в гривневом, и в долларовом эквиваленте. Это если смотреть на цифры. Если же спросить самих украинцев, они ответят, что этого роста не чувствуют. Но чувствовать или не чувствовать – это специфическая история. А то, что зарплаты растут вслед за ростом экономики. – это факт".

Экономист прогнозирует, что инфляция может замедлиться в 2022 году.

"Но здесь очень трудно делать прогноз, поскольку неясна мировая динамика, в частности, непонятно, что будет происходить с ценами на газ", – подчеркнул эксперт.