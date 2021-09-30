Новым заместителем Кулебы стал Точицкий

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он – это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", – написал он.

Кулеба уточнил, что Точицкий будет отвечать за направление, которое курировал в МИД Василий Боднар, который был уволен решением Кабмина 29 сентября.

"Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", – уточнил министр.