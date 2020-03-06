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Новый глава Минздрава Украины анонсировал страховую медицину

По словам нового министра здравоохранения Украины Ильи Емца, его ведомству понадобится два-три месяца, чтобы украинские медики поддержали новую модель здравоохранения.

Емец: Моя задача сделать эволюцию в реформе
Емец: Моя задача – сделать эволюцию в реформе
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине в процессе реформирования системы здравоохранения будет внедряться страховая медицина. Об этом 5 марта в эфире телеканала "1+1" сообщил новый министр здравоохранения Илья Емец.

"Моя задача сейчас – сделать эволюцию некоторую в реформе и сделать так, чтобы пациент и доктор были довольны... Сейчас – только часть реформы. Самая главная часть – это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить: первое – это страховая медицина", – сказал он.

Ведущая напомнила министру, что в реформе здравоохранения Украины нет страховой медицины, о которой он говорит. Емец ответил, что у Национальной службы здоровья, которая предоставляет гражданам медицинские гарантии, можно "только название и функцию поменять".

"Нам нужно сейчас найти абсолютно другие источники финансирования для третьего-четвертого уровня предоставления медицинской помощи. Чтобы медики поддержали, лучшие врачи, конечно, ту модель, которую мы, наша команда новая... будет на протяжении ближайших двух-трех месяцев [внедрять]", – отметил он.

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

Старт второго этапа реформы запланирован на 1 апреля 2020 года. На этом этапе заработает программа медицинских гарантий. "Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа медицинских гарантий приходит на замену псевдобесплатной медицине. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации", – объясняли в Минздраве.

Кардиохирург Емец был назначен министром здравоохранения Украины 4 марта. Эту же должность он занимал в 2010–2011 годах.

Теги: медицина, медики, медицинская страховка, реформа, финансирование, здравоохранение, Илья Емец
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