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"Обсуждали в партийном чате, Шмыгаля высмеяли". Качура рассказал о реакции "Слуги народа" на фото Уруского с Кадыровым

Нардеп Денис Качура заявил, что ему было "горько наблюдать", как премьер-министр Денис Шмыгаль, не разобравшись, выносит в публичную плоскость ситуацию с фото министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым на выставке в Эмиратах.

Качура считает ситуацию с фото "высосанной из пальца"
Качура считает ситуацию с фото "высосанной из пальца"
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Ситуацию с фотографией вице-премьер-министра – министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, опубликованной премьером Денисом Шмыгалем, обсуждали в партийном чате "Слуги народа". Об этом "Українським Новинам" рассказал нардеп от этой партии Александр Качура.

"Это обсуждалось в партийном чате, но это высмеяли, поведение Шмыгаля высмеяли", – сказал он.

Качура назвал ситуацию с фото "высосанной из пальца". Он отметил, что Уруский оказался на официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби рядом с Кадыровым исключительно из-за размещения гостей в алфавитном порядке.

"Мне, знаете, очень было горько наблюдать, когда премьер-министр, не разбираясь, публикует какие-то фотографии, ну, мне так показалось. У тебя же есть номер телефона, можно позвонить и разобраться. Зачем выносить в публичную плоскость?" – добавил Качура.

Депутат отметил, что ситуация кажется ему "какой-то внутренней борьбой" в правительстве.

Шмыгаль 22 февраля потребовал от Уруского объяснений из-за фото, на котором тот идет рядом с Кадыровым. Уруский заявил, что не имел никаких контактов с Кадыровым. Он отметил, что размещение руководителей официальных делегаций определяет протокол государства-организатора.

В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.

Кадыров заявил, что "до вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский".

В начале февраля депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха говорил о сборе подписей за отставку Уруского и добавил, что во фракции уже собрали более 40 подписей. Но 16 февраля глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что хотя у депутатов от "Слуги народа" есть вопросы к Урускому, как и ко многим министрам, пока вопрос его отставки не рассматривается.

Теги: Рамзан Кадыров, ОАЭ, депутаты, выставка, народные депутаты, Абу-Даби, Олег Уруский, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Александр Качура
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