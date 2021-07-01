Одно из необходимых условий для роста экономики Украины – ослабление налогового давления на бизнес – СМИ

Повышение налогов приводит к экономическому спаду, а упрощение системы налогообложения и фискальные стимулы для бизнеса позволяют экономике успешно развиваться, и примерами могут служить США и Швеция, пишет журналист.
"Согласно теории американского экономиста Артура Лаффера, существенное увеличение налогов в конечном итоге приводит не к росту налоговых поступлений, а, наоборот, к их падению, так как бизнес теряет стимулы к развитию, а большая часть экономики стремится уйти от налогообложения, – отмечает Шевченко. – Один из самых ярких примеров – США во времена правления президента Рональда Рейгана в 1981–1989 годах. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-х годов, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-х годах. В то же время Швеция в 1970-е пошла на экономические эксперименты, существенно увеличив налоги, что обернулось настоящим кризисом и подвело черту под столетием беспрецедентного роста экономики, который страна переживала с 1850-х годов".
Он напомнил, что в Украине доля теневой экономики в 2020 году составила 30% от официального ВВП и выросла по сравнению с 2019-м на 11%.
"Повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики", – убежден автор публикации.
Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны.
По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.