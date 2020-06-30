Паниотто: Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко

Избиратели, которые раньше поддерживали президента Владимира Зеленского и разочаровались в нем, недовольны курсом на ЕС и переходят в лагерь сторонников нардепа и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, отметил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Владимир Паниотто: И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны Фото: Volodymyr Paniotto / Facebook

В Украине та часть электората, которая поддерживала Владимира Зеленского, но не хотела сближения с Евросоюзом, разочаровалась в действующем президенте и переходит в ряды сторонников нардепа и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, рассказал в интервью "Укринформу" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Наиболее устойчивый тренд – ориентация на ЕС возросла. И нынешнее руководство страны также ориентировано на ЕС. Не знаю, на что рассчитывали избиратели Зеленского, но мы исследовали тех, кто в нем разочаровался. Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется", – объяснил он.

Паниотто добавил, что сторонников внеблоковости Украины стало больше.

"Число людей, которые были за союз с РФ, уменьшилось, но возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость. Это те же российско-ориентированные люди, которые не хотят вслух признавать, что связь с Россией теряется. И это проблема, потому что Украина, которая находится между РФ и ЕС – это реальный геополитический выбор, который она делала все это время", – отметил социолог.

Сегодня Центр Разумкова опубликовал опрос, согласно которому если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то Зеленский и Бойко вышли бы во второй тур. За Зеленского отдали бы свой голос 35% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом, за Бойко – 20%.

Исследование было проведено с 17-го по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен при поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.