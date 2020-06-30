ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Паниотто: Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко

Избиратели, которые раньше поддерживали президента Владимира Зеленского и разочаровались в нем, недовольны курсом на ЕС и переходят в лагерь сторонников нардепа и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, отметил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Паниотто: И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны
Владимир Паниотто: И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны
Фото: Volodymyr Paniotto / Facebook

В Украине та часть электората, которая поддерживала Владимира Зеленского, но не хотела сближения с Евросоюзом, разочаровалась в действующем президенте и переходит в ряды сторонников нардепа и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, рассказал в интервью "Укринформу" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Наиболее устойчивый тренд – ориентация на ЕС возросла. И нынешнее руководство страны также ориентировано на ЕС. Не знаю, на что рассчитывали избиратели Зеленского, но мы исследовали тех, кто в нем разочаровался. Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется", – объяснил он.

Паниотто добавил, что сторонников внеблоковости Украины стало больше.

"Число людей, которые были за союз с РФ, уменьшилось, но возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость. Это те же российско-ориентированные люди, которые не хотят вслух признавать, что связь с Россией теряется. И это проблема, потому что Украина, которая находится между РФ и ЕС – это реальный геополитический выбор, который она делала все это время", – отметил социолог.

Сегодня Центр Разумкова опубликовал опрос, согласно которому если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то Зеленский и Бойко вышли бы во второй тур. За Зеленского отдали бы свой голос 35% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом, за Бойко – 20%.

Исследование было проведено с 17-го по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен при поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Теги: выборы, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Владимир Паниотто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
"Можно критиковать, а можно сделать лучше. Я выбрала второй вариант". Жена Dzidzio высказалась о его дуэте с Цибульской
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
  One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек. Видео
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Умер Карл Райнер, исполнитель главных ролей в фильмах "Русские идут! Русские идут!" и "Одиннадцать друзей Оушена"
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
  "Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова: Сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
Мать троих детей Альба показала домашнюю тренировку
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
"Выглядит как мама". Дочь Мадонны засветила декольте на берегу океана
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
В маске, очках и капюшоне. ДиКаприо вместе с 23-летней возлюбленной поужинал в ресторане
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
"Желаю быть восьмым чудом света для своих близких и друзей". Киркоров показал короткометражку о своем сыне
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
  "Наконец-то снова могу обнять любимого Киркорова". Стоцкая показала объятия с бывшим продюсером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS