Парламент выполнил еще один структурный маяк МВФ

Она подчеркнула, что принятие законопроекта означает выполнение структурного маяка №10 в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Также документ запускает выполнение маяка №12, добавила депутат.
Как объяснила пресс-служба парламента, принятым законопроектом предусмотрено, что необходимо:
Также документом предусматривается, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета министров Украины, не может превышать 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета. Предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете, сказано в сообщении на сайте парламента.
Кроме того, в этом году необходимо разработать стратегию управления государственным долгом на 2024-2026 годы, которая была остановлена из-за начала полномасштабной войны.
Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта. Она является частью большого пакета поддержки Украины международными партнерами общей стоимостью $115 млрд. Первый транш по этой программе ($2,7 млрд) МВФ перечислил Украине 3 апреля.
Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией. Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.
29 июня МВФ одобрил немедленное выделение Украине второго транша в размере $890 млн по программе расширенного финансирования EFF.
Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявлял, что фонд ожидает от Киева законодательные изменения, направленные на борьбу с коррупцией.