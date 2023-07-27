Парламент выполнил еще один структурный маяк МВФ

Она подчеркнула, что принятие законопроекта означает выполнение структурного маяка №10 в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Также документ запускает выполнение маяка №12, добавила депутат.

Как объяснила пресс-служба парламента, принятым законопроектом предусмотрено, что необходимо:

обязать Министерство финансов Украины к каждому законопроекту о внесении изменений в закон о государственном бюджете предоставлять экспертное заключение;

восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив в условиях военного положения только неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны

возобновить с 1 января 2024 среднесрочное бюджетное планирование, которое было остановлено в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ.

Также документом предусматривается, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета министров Украины, не может превышать 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета. Предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете, сказано в сообщении на сайте парламента.

Кроме того, в этом году необходимо разработать стратегию управления государственным долгом на 2024-2026 годы, которая была остановлена из-за начала полномасштабной войны.