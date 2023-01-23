ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Победа Украины не будет ничего стоить, если не приведет к созданию правового государства – Портников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Портников объяснил, какой он видит Украину после войны
Портников объяснил, какой он видит Украину после войны
Фото: Віталій Портников / Facebook

После победы Украины в противостоянии с Россией украинцам следует построить демократическое государство. Такое мнение выразил 23 января в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности журналист Виталий Портников, сообщает сайт КБФ.

"Наша победа, по большому счету, не будет ничего стоить, если мы не сможем построить демократическое, правовое государство – государство гражданских свобод, государство свободной прессы, государство экономических свобод, государство, в котором будут уважать человека", – сказал он.

Журналист подчеркнул, что это должно быть именно Украинское государство.

"Если на его улицах не будут говорить на украинском языке, если не будет развиваться украинская культура, если не будут выделяться средства на развитие науки и украинской культуры как цивилизационного фактора, если люди не будут ходить в украинские храмы, тогда это будет не государство – это будет просто отвоеванная территория", – объяснил Портников.

По его словам, украинцы "отдают свою жизнь и здоровье" для того, чтобы быть на стороне демократий, а не диктатур, на которой находились ранее.

"Если мы и в этой ситуации не сможем построить сильное, демократическое, успешное государство – это будет приговором всем нам и унижением памяти всех тех, кто отдает свою жизнь за это", – считает Портников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 февраля 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения в Украину российских войск, Офис простых решений и результатов заявил, что в Украине "за последние несколько лет было предпринято лишь несколько попыток что-то реформировать, но фактически из всех сотен государственных органов была реформирована только одна – коррумпированная Государственная архитектурно-строительная инспекция".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виталий Портников, война, демократия, реформы, вторжение, журналисты, украинцы, война России против Украины, диктатура, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (41705)
2
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (33207)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30169)
4
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26283)
5
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (23033)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20981)
7
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (19878)
8
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14799)
 
 
 
 