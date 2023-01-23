Победа Украины не будет ничего стоить, если не приведет к созданию правового государства – Портников

"Наша победа, по большому счету, не будет ничего стоить, если мы не сможем построить демократическое, правовое государство – государство гражданских свобод, государство свободной прессы, государство экономических свобод, государство, в котором будут уважать человека", – сказал он.

Журналист подчеркнул, что это должно быть именно Украинское государство.

"Если на его улицах не будут говорить на украинском языке, если не будет развиваться украинская культура, если не будут выделяться средства на развитие науки и украинской культуры как цивилизационного фактора, если люди не будут ходить в украинские храмы, тогда это будет не государство – это будет просто отвоеванная территория", – объяснил Портников.

По его словам, украинцы "отдают свою жизнь и здоровье" для того, чтобы быть на стороне демократий, а не диктатур, на которой находились ранее.

"Если мы и в этой ситуации не сможем построить сильное, демократическое, успешное государство – это будет приговором всем нам и унижением памяти всех тех, кто отдает свою жизнь за это", – считает Портников.

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