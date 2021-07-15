Под окнами судьи, который принял решение об аресте генерал-лейтенанта Павловского, устроили пикет

Митингующие заявили, что решение судьи – это политический заказ со стороны Офиса президента Владимира Зеленского. Они вышли с плакатами " Руки прочь от боевого генерала", "Чем пахнут рубли?" и "Соколову – залог 475 млн грн".





Журналисты пишут, что Соколов попытался выйти с другой стороны здания, "но активисты его заметили и догнали его уже у машины, чтобы задать вопрос лично, считает ли он такой залог справедливым, но судья молча сел в машину и поехал по делам".





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Лидер организации "Неизвестный патриот" Евгений Строкань заявил, что решение судьи по Павловскому может иметь личные мотивы. Активист отметил, что ранее Соколов сменил содержание под стражей на домашний арест обвиняемому в расстрелах на Майдане спецназовцу Владимиру Костенко, а потом другой судья отпустил его на поруки.