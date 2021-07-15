Под окнами судьи, который принял решение об аресте генерал-лейтенанта Павловского, устроили пикет

Лидер организации "Неизвестный патриот" Евгений Строкань заявил, что решение судьи по Павловскому может иметь личные мотивы. Активист отметил, что ранее Соколов сменил содержание под стражей на домашний арест обвиняемому в расстрелах на Майдане спецназовцу Владимиру Костенко, а потом другой судья отпустил его на поруки.
Печерский суд 12 июля избрал меру пресечения бывшему замминистра обороны генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн по делу о поставках некачественной техники в ВСУ в 2016–2018 годах.
5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.
Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.
По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, сообщили в ГБР.
Заместителем министра обороны Павловский был назначен в апреле 2015 года. Летом 2019 года он заявил об увольнении.