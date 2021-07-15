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Под окнами судьи, который принял решение об аресте генерал-лейтенанта Павловского, устроили пикет

 
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Журналисты пишут, что судья Соколов попытался выйти с другой стороны здания
Журналисты пишут, что судья Соколов попытался выйти с другой стороны здания
Фото: parlament.ua

Активисты митинговали возле дома судьи Печерского районного суда Алексея Соколова из-за ареста генерал-лейтенанта Игоря Павловского и непомерного, как считают участники акции, залога в размере 475 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент портала "Парламент.UA".

Митингующие заявили, что решение судьи – это политический заказ со стороны Офиса президента Владимира Зеленского. Они вышли с плакатами "Руки прочь от боевого генерала", "Чем пахнут рубли?" и "Соколову – залог 475 млн грн". 

Журналисты пишут, что Соколов попытался выйти с другой стороны здания, "но активисты его заметили и догнали его уже у машины, чтобы задать вопрос лично, считает ли он такой залог справедливым, но судья молча сел в машину и поехал по делам".

ВИДЕО
Видео: Політичний Дайджест / YouTube

Лидер организации "Неизвестный патриот" Евгений Строкань заявил, что решение судьи по Павловскому может иметь личные мотивы. Активист отметил, что ранее Соколов сменил содержание под стражей на домашний арест обвиняемому в расстрелах на Майдане спецназовцу Владимиру Костенко, а потом другой судья отпустил его на поруки.

Контекст:

Печерский суд 12 июля избрал меру пресечения бывшему замминистра обороны генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн по делу о поставках некачественной техники в ВСУ в 2016–2018 годах.

5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.

Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехотыЧиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, сообщили в ГБР.

Заместителем министра обороны Павловский был назначен в апреле 2015 года. Летом 2019 года он заявил об увольнении.

Теги: пикет, Печерский суд, судьи, Кузница на Рыбальском, судья, суд
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