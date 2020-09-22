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ПОЛИТИКА

"Пока это заявления политических фигур". МИД Украины не получал сигналов о пересмотре безвиза с Евросоюзом

В связи с утверждением Верховной Радой состава комиссии, которая будет заниматься отбором нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в Европараменте заявляли о риске потери Украиной сотрудничества с МВФ и безвиза с Евросоюзом. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что речь идет пока о заявлениях политических фигур.

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Джапарова сказала, что у Украины есть "четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать"
Джапарова сказала, что у Украины есть "четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать"
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины не видят угрозы пересмотра безвизового режима Украины с Европейским союзом. Об этом замглавы МИД Эмине Джапарова рассказала в интервью "Голосу Америки", опубликованном 21 сентября. 

Она отметила, что у Украины "есть четкое понимание и домашнее задание на большом евроинтеграционном треке".

"Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек. Есть четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне", – пояснила замминистра.

По словам Джапаровой, это свидетельствует об отсутствии оснований для пересмотра безвиза. Кроме того, официальных сообщений с таким предложением МИД не получал, отметила она. 

"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению к Украине. Определенные заявления, которые могут звучать, – это заявления политических фигур", – цитирует Джапарову пресс-служба МИД в Facebook. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3289515671102330

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС заявляли евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер 17 сентября в связи с утверждением Верховной Радой кандидатур в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

ЕС и США сообщили, что "приняли к сведению решение Рады". "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, безвизовый режим, Евросоюз, САП, Эмине Джапарова, Михаэль Галер, Виола фон Крамон-Таубадель
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