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ПОЛИТИКА

Полиция установила личность мужчины, который на фоне символики "Правого сектора" озвучивал угрозы в адрес украинцев в Закарпатье

В конце ноября в СМИ появилось видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Полиция установила, что герой ролика – иностранец, который пересек границу Украины, чтобы записать ролик, а в день его обнародования покинул страну, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Клименко: Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства
Клименко: Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства
Фото: Національна поліція України / Facebook

Украинские правоохранители установили личность мужчины, который, вероятно, озвучивал угрозы в адрес венгерского населения Украины. Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил 4 декабря в видеокомментарии, обнародованном на канале полиции в YouTube. 

"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины", – сказал Клименко. 

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" заявил, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр".

"Запомните, мы придем к вам, мы повсюду, мы везде. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", – говорил герой ролика, заканчивая свое обращение поднятием правой руки в духе нацистского приветствия. Оригинал видео удалили, но оно доступно на других YouTube-каналах. 

Одним из первых на ролик обратило внимание венгерскоязычное издание Karpatalja.ma и другие закарпатские СМИ. 

Клименко уточнил, что впервые видео обнародовали на YouTube-канале блогера из Сербии, которая удалила ролик после того, как он получил огласку. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после обнародования видео назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Перед этим, 21 ноября, в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку

30 ноября СБУ провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Теги: Украина, Закарпатье, Венгрия, ксенофобия, видео, нацисты, Нацполиция, Берегово, блогер, Игорь Клименко
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