Верещук: Есть определенные признаки сепаратизма в Закарпатье? Да, есть. Есть ли реальные притеснения в адрес венгерской общины? Нет

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук убеждена, что Украине с Венгрией важно вести себя политкорректно и с уважением, а также помнить, что противоречия между странами выгодны внешним силам.

Ирина Верещук: Возможно ли, чтобы Венгрия забрала у нас часть нашей территории? Совершенно невозможно, и руководство Венгрии это прекрасно понимает Фото: Пресс-служба Ирины Верещук

В Украине есть определенные признаки венгерского сепаратизма, но притеснений общины нет, заявила в своем Facebook нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"С уважением к гражданам Украины венгерского происхождения. Коротко факты: местные депутаты в Закарпатье пели венгерский гимн, СБУ провела обыски в местных венгерских организациях, произошла маленькая дипломатическая схватка, заявления о венгерском сепаратизме, заявления о притеснениях венгерской общины. В принципе, все более-менее типично и не впервые. Давайте попробуем по существу: Есть определенные признаки сепаратизма? Да, есть. Но не будем здесь углубляться в детали. Есть ли реальные притеснения в адрес венгерской общины? На мой взгляд, нет, их нет", – написала политик.

Она отметила, что в этой ситуации важно вести себя политкорректно и с уважением, а также помнить, что противоречия Украины с Венгрией выгодны внешним силам.

"Почему же время от времени возникают такие ситуации и напряжение в двусторонних отношениях? Это нужно определенным политическим силам за пределами Украины. Возможно ли, чтобы Венгрия забрала у нас часть нашей территории? Совершенно невозможно, и руководство Венгрии это прекрасно понимает. Этого просто никогда не будет. Свою землю мы никому не отдадим. Что делать? Всем вести себя политкорректно. Нашим силовикам – работать с уважением к нашей венгерской общине, учитывать щепетильные моменты. Нашим гражданам венгерского происхождения – избегать действий, которые могут выглядеть как неуважение к территориальной целостности Украины", – подчеркнула нардеп.

Верещук добавила, что множество плохих вещей начинается с неуважения, а много хороших вещей – с уважения.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на Украину в НАТО.