Политолог Решмедилова о ситуации с Бучей и Ирпенем: Власть пытается провести децентрализацию "через колено"

В Киевской области именно Ирпень, а не Буча, имеет всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы быть центром района, заявила политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Центром нового района, который образуется в результате децентрализации, власть в последний момент решила сделать не Ирпень, а Бучу, и это вызывает много вопросов, заявила в эфире телеканала "112 Украина" политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова, пишет "Еспресо".

"Власть пытается провести децентрализацию "через колено" с учетом непонятных договоренностей, зачастую идя вразрез со здравым смыслом. Вот пример Киевской области. Сначала планировали сделать центром нового района Ирпень, а в последний момент протянули через комитет по вопросам местного самоуправления и Кабмин решение о том, что центром нового района должен быть не Ирпень, а Буча. Сейчас еще и хотят это через парламент протащить", – сказала она.

Политолог считает, что именно в Ирпене есть база для того, чтобы быть центром района.

"Где логика и почему так? Ирпень имеет всю необходимую инфраструктуру: больницы, коммунальные предприятия, социальные и государственные службы. А теперь как, строить все заново в Буче? У нас денег в стране не на что больше тратить. А если осенью будет очередная волна коронавируса, что делать? В Буче будем палаточные больницы строить, чтобы всем мест хватило?" – заявила Решмедилова.

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облсовете и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Такой законопроект уже подан под №3650 и его одобрил профильный комитет. В тексте законопроекта указано, что в Киевской области, в частности, образуется Бучанский район с центром в Буче. На голосование в сессионный зал документ еще не выносили.