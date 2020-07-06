ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Политолог Решмедилова о ситуации с Бучей и Ирпенем: Власть пытается провести децентрализацию "через колено"

В Киевской области именно Ирпень, а не Буча, имеет всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы быть центром района, заявила политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова: Где логика и почему так?
Александра Решмедилова: Где логика и почему так?
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Центром нового района, который образуется в результате децентрализации, власть в последний момент решила сделать не Ирпень, а Бучу, и это вызывает много вопросов, заявила в эфире телеканала "112 Украина" политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова, пишет "Еспресо".

"Власть пытается провести децентрализацию "через колено" с учетом непонятных договоренностей, зачастую идя вразрез со здравым смыслом. Вот пример Киевской области. Сначала планировали сделать центром нового района Ирпень, а в последний момент протянули через комитет по вопросам местного самоуправления и Кабмин решение о том, что центром нового района должен быть не Ирпень, а Буча. Сейчас еще и хотят это через парламент протащить", – сказала она.

Политолог считает, что именно в Ирпене есть база для того, чтобы быть центром района.

"Где логика и почему так? Ирпень имеет всю необходимую инфраструктуру: больницы, коммунальные предприятия, социальные и государственные службы. А теперь как, строить все заново в Буче? У нас денег в стране не на что больше тратить. А если осенью будет очередная волна коронавируса, что делать? В Буче будем палаточные больницы строить, чтобы всем мест хватило?" – заявила Решмедилова.

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облсовете и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Такой законопроект уже подан под №3650 и его одобрил профильный комитет. В тексте законопроекта указано, что в Киевской области, в частности, образуется Бучанский район с центром в Буче. На голосование в сессионный зал документ еще не выносили.

Теги: самоуправление, децентрализация, Ирпень, Буча, Александра Решмедилова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
"Влюбленные, домашние". Собчак обнародовала бытовое фото с мужем
"Влюбленные, домашние". Собчак обнародовала бытовое фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
  "Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео
"Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Красивая женщина, но наряд проститутки". Maruv для фото расставила ноги
"Красивая женщина, но наряд проститутки". Maruv для фото расставила ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS