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Попов: "Карта киевлянина" должна стать инструментом реальной защиты жителей города от нищеты

Киев не будет благополучным городом, пока сотни тысяч людей в нем будут выживать на копейки, заявил кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов: "Карта киевлянина" уже не дает почти никаких преимуществ
Александр Попов:  "Карта киевлянина" уже не дает почти никаких преимуществ
Фото: zagittya.com.ua

В Киеве необходима программы социальной защиты малообеспеченных, заявил кандидат в мэры столицы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, сообщает сайт политсилы.

"Эффективная помощь малообеспеченным киевлянам была главным пунктом повестки дня городской администрации в период моего руководства. Муниципальные доплаты учителям, медикам и соцработникам, введение "Карты киевлянина" со скидками в аптеках, магазинах и транспорте – все это было введено нами и находилось под постоянным контролем. Спустя шесть лет из всего этого осталась только "Карта киевлянина", которая уже не дает почти никаких преимуществ", – заявил он.

Попов отметил, что каждый четвертый житель Киева – пенсионер, и именно их доходы за последние шесть лет сократились, а расходы на оплату коммунальных услуг выросли в несколько раз.

"У нас не будет благополучного города, пока сотни тысяч людей в нем будут выживать на копейки. Поэтому возобновление полноценной программы социальной защиты малообеспеченных граждан снова станет первоочередной задачей команды профессионалов ОПЗЖ. "Карта киевлянина" должна стать не куском пластика, а инструментом реальной защиты жителей города от нищеты. Будут возвращены льготы ветеранам, "чернобыльцам" и инвалидам, доплаты медикам, учителям и соцработникам. Наконец, городская власть поможет малообеспеченным киевлянам оплачивать коммунальные тарифы с помощью муниципальных субсидий. Только выполнив эту программу, мы сможем сказать, что Киев – это город для всех киевлян", – сказал политик.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Александр Попов, льготы, тарифы, помощь, местные выборы, пенсионеры
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