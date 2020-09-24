Попов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Киева

Кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов рассказал, почему решил баллотироваться именно от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Кандидат на должность киевского городского головы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов подал документы на регистрацию в городскую избирательную комиссию, сообщает сайт политсилы 24 сентября.

"Я иду на выборы, чтобы повысить уровень жизни киевлян. За последние годы зарплаты жителей города уменьшились, городская власть отобрала у них муниципальные надбавки и установила грабительские тарифы на коммунальные услуги. Этими проблемами мы займемся с первых же дней после выборов. Нужно возродить экономику Киева, чтобы поднять зарплаты людей, нужно вернуть муниципальные доплаты и снизить тарифы. Наша команда уже делала это. Мы сможем сделать это еще раз", – считает он.

Попов отметил, что решил баллотироваться от "Оппозиционной платформы – За жизнь" по нескольким причинам.

"Это партия, которая реально может помочь людям. В Украине нет другой политической силы, у которой есть столько желания и возможности восстановить мир. В этой партии собраны профессионалы, которые уже доказывали умение поднять экономику, что сейчас крайне нужно стране. Наконец, наша команда имеет успешный опыт комплексного решения всех проблем киевлян. Уверен, что мы сможем их решить снова", – сказал политик.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

На сегодняшний день на пост мэра столицы Украины претендуют 16 кандидатов.