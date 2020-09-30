Попов: Киев должен сохранить оказавшиеся перед угрозой закрытия из-за медреформы больницы

Если правительство не в состоянии сохранить медицину, то для киевлян это должна сделать киевская власть, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов: Авторы "реформы", если у них возникнут проблемы, поедут лечиться за границу, но большинству киевлян это не по карману Фото: popov.org.ua

Из-за реформы здравоохранения, которую проводила бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, в Киеве под угрозой закрытия оказался ряд специализированных клиник, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт политической силы. Политик считает, что после выборов власть должна компенсировать жителям столицы эту потерю.

"Начавшийся весной второй этап так называемой "медреформы" больно ударил по всему киевскому здравоохранению. Но специализированные клиники он вообще поставил перед угрозой закрытия, так как их финансирование значительно сократили, а о некоторых вообще забыли", – сказал Попов.

Без финансирования, по его информации, остались Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза – для них не были разработаны тарифы. Было урезано финансирование туберкулезных диспансеров и психиатрических клиник, поэтому часть из них будет вынуждена закрыться, добавил политик.

"Это не реформа, а преступление. И если правительство не в состоянии сохранить медицину, это для киевлян должна сделать киевская власть. Уже в ноябре, при утверждении городского бюджета на 2021 год, необходимо предусмотреть субвенцию для специализированных клиник. Иначе Киев вообще останется без медпомощи по целому ряду направлений. Авторы "реформы", если у них возникнут проблемы, поедут лечиться за границу, но большинству киевлян это не по карману", – сказал Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.