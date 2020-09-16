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Попов: Киев на грани техногенной катастрофы

В Киеве необходимо провести аудит всех аварийных и опасных объектов, заявил глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах и потенциальный кандидат в мэры Киева Александр Попов.

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Александр Попов: Последние семь лет город занимался лишь латанием дыр, что неминуемо усугубило ситуацию
Александр Попов: Последние семь лет город занимался лишь латанием дыр, что неминуемо усугубило ситуацию
Фото: popov.org.ua

Этой осенью в Киеве возможны масштабные прорывы теплосетей, так как коммунальная инфраструктура изношена и в городе нет программы замены устаревших магистралей, заявил глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах Александр Попов, сообщает сайт политика.

"Последние семь лет город занимался лишь латанием дыр, что неминуемо усугубило ситуацию. Почти ежедневно в Киеве происходят прорывы труб, из-под асфальта начинают бить фонтаны кипятка. Каждый прорыв трубы – это потери при теплопередаче и выброшенные деньги киевлян. Люди оплачивают еле теплые батареи зимой, а летом по два-три месяца сидят без горячей воды, – сказал он – Перекладка одного участка, латание отдельных дыр не улучшает ситуацию. Старые трубы рвутся, опять и опять нужны ремонтные работы".

Киеву необходимо провести аудит всех аварийных и опасных объектов, подчеркнул политик.

"За время моего руководства аварийность на объектах ЖКХ была снижена в восемь раз. А сегодня городу необходима полная замена инфраструктуры жизнеобеспечения. Эта инвестиция окупится. Новые трубы, проложенные по современным технологиям, прослужат десятки лет. Это сократит затраты города на бесконечные ремонты и позволит существенно снизить тарифы для киевлян", – заявил Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Александр Попов, авария, жилищно-коммунальные услуги, аудит, местные выборы, инфраструктура
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