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Попов: Мосты в Киеве однозначно будут нашим приоритетом. Они уже находятся в аварийном состоянии

Финансирование на ремонт мостов Киеве необходимо искать в первую очередь, так как речь идет о стратегических объектах, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

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Александр Попов: Мост Патона уже на последней, пятой степени аварийности, а нынешние власти города обещают его реконструкцию только через пять лет
Александр Попов: Мост Патона уже на последней, пятой степени аварийности, а нынешние власти города обещают его реконструкцию только через пять лет
Фото: zagittya.com.ua

Южный мост и Мост Патона в Киеве нуждаются в срочной реконструкции, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов во время инспекции мостов города, пишет сайт политсилы.

"Большинство киевлян зависят от мостов, потому что им приходится переезжать с одного берега на другой. С каждым годом эта проблема становится масштабнее. Большинство мостов построены еще в советское время и не рассчитаны на те нагрузки, которые выдерживают сейчас, поэтому их необходимо обслуживать и ремонтировать. А этого не происходит, и они уже находятся в аварийном состоянии. Мост Патона уже на последней, пятой степени аварийности, а нынешние власти города обещают его реконструкцию только через пять лет", – подчеркнул Попов.

Он добавил, что из-за точечных ремонтов на мосту Патона каждый день возникают пробки.

"Та же проблема с Южным мостом. Тут тоже нужна реконструкция, на которую потребуются средства. Мы будем изыскивать финансирование на эти цели в первую очередь, так как речь идет о стратегических объектах. Мосты однозначно будут нашим приоритетом", – сказал политик.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Александр Попов, ремонт, пробки, мост, местные выборы, финансирование
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