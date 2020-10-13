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Попов: Мы открыли по всему городу 100 амбулаторий, но в результате "реформы" многие из них были закрыты

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов заявил, что после выборов снова откроет в столице закрытые амбулатории.

Попов заявил, что амбулатории закрыли из-за реформы здравоохранения
Попов заявил, что амбулатории закрыли из-за реформы здравоохранения
Фото: zagittya.com.uа

За последние шесть лет в Киеве закрыли медицинские амбулатории, которые были открыты раньше, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов. Он сказал, что в случае победы на выборах снова откроет эти медучреждения, пишет сайт партии.

По словам политика, закрыли их из-за реформы, инициированной тогдашней и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун во время президентства Петра Порошенко.

"В Киеве не хватает поликлиник и больниц. Они переполнены посетителями, особенно сейчас, в период эпидемии. При этом больным людям зачастую приходится преодолевать несколько километров, чтобы попасть к врачу. В свое время мы приблизили медицину к людям, открыв по всему городу 100 амбулаторий, но в результате "реформы" Порошенко – Супрун многие из них были закрыты, – сказал Попов. – Я считаю, что это преступление перед людьми, прежде всего пожилыми. После выборов мы вновь откроем все амбулатории, чтобы киевляне получали качественную помощь в своем микрорайоне".

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, медицина, выборы, Александр Попов, местные выборы, реформа здравоохранения, здравоохранение
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