Попов заявил, что знает, как решить проблему изношенности инженерных сетей в Киеве

В столице необходимо принять городскую программу реконструкции и капитального ремонта сетей, чтобы работы проводились масштабно и организованно, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов: Целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ Фото: zagittya.com.ua

В Киеве необходимо принять программу реконструкции инженерных сетей и следить за ее выполнением, заявил кандидат в мэры столицы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов во время инспекции городской теплосети и сети водопровода, пишет сайт политсилы.

"По проблеме инженерных сетей необходимо принять городскую программу их реконструкции и капитального ремонта – чтобы работы проводились масштабно и организованно. За три года системной работы в мэрии в 2010–2013 годах мы уменьшили аварийность сетей в восемь раз. Сейчас же регулярные прорывы труб по всему городу. Но городскую власть это не беспокоит, потому что она переложила проблемы киевлян на их же плечи", – сказал политик.

По его данным, изношены около 60% из 7 тыс. км сетей "Киевводоканала" и около 85% из 5 тыс. км теплосетей.

"Этими вопросами нужно заниматься не то что ежегодно, а ежедневно. Но в реальности все иначе. К примеру, на улице Иоанна-Павла II замена труб теплосети длится уже около года, что создает проблемы для автомобилей и вызывает недовольство местных жителей. И это не самый вопиющий случай: на Тростянецкой работы по теплосети длятся уже три года, – заявил Попов. – Команда "Оппозиционной платформы – За жизнь" идет в Киевсовет для того, чтобы эти проблемы решать и решать быстро. Когда в 2010–2013 годах я руководил Киевской администрацией, мы строили путепроводы за пять месяцев, за два года построили целый стадион "Олимпийский", за три года – шесть станций метро. А здесь целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ".

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.