ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Попов заявил, что знает, как решить проблему изношенности инженерных сетей в Киеве

В столице необходимо принять городскую программу реконструкции и капитального ремонта сетей, чтобы работы проводились масштабно и организованно, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Попов: Целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ
Александр Попов: Целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ
Фото: zagittya.com.ua

В Киеве необходимо принять программу реконструкции инженерных сетей и следить за ее выполнением, заявил кандидат в мэры столицы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов во время инспекции городской теплосети и сети водопровода, пишет сайт политсилы.

"По проблеме инженерных сетей необходимо принять городскую программу их реконструкции и капитального ремонта – чтобы работы проводились масштабно и организованно. За три года системной работы в мэрии в 2010–2013 годах мы уменьшили аварийность сетей в восемь раз. Сейчас же регулярные прорывы труб по всему городу. Но городскую власть это не беспокоит, потому что она переложила проблемы киевлян на их же плечи", – сказал политик.

По его данным, изношены около 60% из 7 тыс. км сетей "Киевводоканала" и около 85% из 5 тыс. км теплосетей.

"Этими вопросами нужно заниматься не то что ежегодно, а ежедневно. Но в реальности все иначе. К примеру, на улице Иоанна-Павла II замена труб теплосети длится уже около года, что создает проблемы для автомобилей и вызывает недовольство местных жителей. И это не самый вопиющий случай: на Тростянецкой работы по теплосети длятся уже три года, – заявил Попов. – Команда "Оппозиционной платформы – За жизнь" идет в Киевсовет для того, чтобы эти проблемы решать и решать быстро. Когда в 2010–2013 годах я руководил Киевской администрацией, мы строили путепроводы за пять месяцев, за два года построили целый стадион "Олимпийский", за три года – шесть станций метро. А здесь целых три года прокладывают теплосеть на одной улице. Это означает, что нет контроля, нет исполнительной власти, которая должна контролировать ход работ".

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Александр Попов, водоснабжение, Киевсовет, Киевводоканал, местные выборы, теплоснабжение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
Федишин рассказала, почему не решается переехать из Львова в Киев
Федишин рассказала, почему не решается переехать из Львова в Киев
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Горбачева показала дочерей
Горбачева показала дочерей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS