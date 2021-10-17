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"Последняя возможность". Экс-посол Украины во Франции сообщил, что Макрон может посетить Киев в ноябре

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Намерение Макрона посетить Украину подтверждали в МИД Франции
Намерение Макрона посетить Украину подтверждали в МИД Франции
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину с визитом в конце ноября. Об этом в статье для ZN.UA, опубликованной 16 октября, сообщил экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне", – написал Шамшур.

По его словам, теме визита Макрона в Украину была посвящена часть переговоров в Киеве при участии советника президента, бывшего посла Франции Изабель Дюмон.

"Говорят, что визит состоится в конце ноября, – отметил Шамшур. – Так или иначе, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции".

Далее, по словам Шамшура, деятельность Макрона "будет жестко подчинена графику избирательной кампании" на президентских выборах в апреле 2022 года.

"Для нас важно, чтобы украинская проблематика не утонула в водовороте французской политической жизни накануне выборов… Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) [президент Украины] Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву, который планируется сразу после посещения Киева – по траектории [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, только в обратном направлении", – подчеркнул дипломат.

Шамшур руководил украинским посольством в Париже с октября 2014-го до 11 июня 2020 года.

Контекст:

Намерение Макрона посетить Украину подтверждали в МИД Франции, сообщал 24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Киев состоится до конца 2021 года.

Зеленский четырежды встречался с Макроном, все четыре раза – во Франции. Первые три встречи прошли еще в 2019 году: первая – в апреле, после первого тура президентских выборов в Украине, вторая – в июне, третья – в декабре в рамках саммита лидеров "Нормандской четверки".

Последняя на данный момент встреча Макрона с Зеленским прошла 16 апреля в Париже, в Елисейском дворце.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Укринформу" в апреле заявлял, что Макрон во время этой встречи подтвердил желание посетить Украину. Речь тогда шла о первом полугодии 2021 года.

В мае Макрон во время открытия летних террас и ресторанов в стране после карантина поднял бокал с тостом "За Украину!", после чего Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции "на бокал вина в Киеве".

Макрон вступил в должность на пятилетний срок с 14 мая 2017 года, став 25-м президентом Французской Республики.

Теги: Киев, Украина, Франция, выборы, переговоры, Олег Шамшур, президент, Эммануэль Макрон, визит, Изабель Дюмон, встреча, посол
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