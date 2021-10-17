"Последняя возможность". Экс-посол Украины во Франции сообщил, что Макрон может посетить Киев в ноябре

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне", – написал Шамшур.

По его словам, теме визита Макрона в Украину была посвящена часть переговоров в Киеве при участии советника президента, бывшего посла Франции Изабель Дюмон.

"Говорят, что визит состоится в конце ноября, – отметил Шамшур. – Так или иначе, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции".

Далее, по словам Шамшура, деятельность Макрона "будет жестко подчинена графику избирательной кампании" на президентских выборах в апреле 2022 года.

"Для нас важно, чтобы украинская проблематика не утонула в водовороте французской политической жизни накануне выборов… Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) [президент Украины] Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву, который планируется сразу после посещения Киева – по траектории [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, только в обратном направлении", – подчеркнул дипломат.

Шамшур руководил украинским посольством в Париже с октября 2014-го до 11 июня 2020 года.