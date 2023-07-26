"Посмотрим, какие песни они запоют завтра". Гордон показал общее фото Поворознюка с "хозяевами жизни"

Он опубликовал снимок, который в мае прошлого года запостил в Instagram на тот момент замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (он был уволен в январе 2023-го после нескольких скандалов). Тимошенко тогда написал, что встретился с "командой Кировоградской области" по пути из Николаева.
Гордон назвал этот снимок "святым семейством".
"Хозяева жизни в Кировоградской области в сборе. Слева направо: экс-глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга, действующий глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович, на тот момент заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, убийца и бандит Поворознюк, а также действующий начальник Главного управления полиции в Кировоградской области Роман Козьяков (знал его раньше как достойного человека). Рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет. Посмотрим, какие песни присутствующие на этом фото запоют завтра. Поворознюк, ты еще в Украине, не сбежал? Нары за тобой плачут, аж скулят", – написал журналист, комментируя фото.
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.
Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший.