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"Посмотрим, какие песни они запоют завтра". Гордон показал общее фото Поворознюка с "хозяевами жизни"

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Гордон: Посмотрим, какие песни присутствующие на этом фото запоют завтра
Гордон: Посмотрим, какие песни присутствующие на этом фото запоют завтра
Фото: Gordonua.com

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 25 июля в своем Telegram-канале опубликовал фото, на котором, как он отметил, запечатлены "хозяева жизни" в Кировоградской области, среди которых владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

Он опубликовал снимок, который в мае прошлого года запостил в Instagram на тот момент замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (он был уволен в январе 2023-го после нескольких скандалов). Тимошенко тогда написал, что встретился с "командой Кировоградской области" по пути из Николаева.

Гордон назвал этот снимок "святым семейством".

"Хозяева жизни в Кировоградской области в сборе. Слева направо: экс-глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга, действующий глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович, на тот момент заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, убийца и бандит Поворознюк, а также действующий начальник Главного управления полиции в Кировоградской области Роман Козьяков (знал его раньше как достойного человека). Рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет. Посмотрим, какие песни присутствующие на этом фото запоют завтра. Поворознюк, ты еще в Украине, не сбежал? Нары за тобой плачут, аж скулят", – написал журналист, комментируя фото.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший.

Теги: Дмитрий Гордон, Кировоградская область, облгосадминистрация, Кирилл Тимошенко, Андрей Райкович, Александр Поворознюк
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