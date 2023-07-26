"Посмотрим, какие песни они запоют завтра". Гордон показал общее фото Поворознюка с "хозяевами жизни"

Он опубликовал снимок, который в мае прошлого года запостил в Instagram на тот момент замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (он был уволен в январе 2023-го после нескольких скандалов). Тимошенко тогда написал, что встретился с "командой Кировоградской области" по пути из Николаева.

Гордон назвал этот снимок "святым семейством".

"Хозяева жизни в Кировоградской области в сборе. Слева направо: экс-глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга, действующий глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Райкович, на тот момент заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, убийца и бандит Поворознюк, а также действующий начальник Главного управления полиции в Кировоградской области Роман Козьяков (знал его раньше как достойного человека). Рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет. Посмотрим, какие песни присутствующие на этом фото запоют завтра. Поворознюк, ты еще в Украине, не сбежал? Нары за тобой плачут, аж скулят", – написал журналист, комментируя фото.