Морпех обратился к Поворознюку: Ты хочешь фильм? Я тебе рекомендую "груз 200" о себе снять

Он обратился к основателю выигравшей тендер продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" телеведущему Юрию Горбунову. "Одесса" предложил ему приехать на передовую и снять фильм об украинских защитниках, которе этого действительно заслуживают.
"Вам не пора фильм снять о простых пацанах, на передовой? Не нужны миллионы..", – говорит он на записи.
Он рассказал, что для этого ждет Горбунова на позициях и готов организовать ему локации для производства фильма под Соледаром, Угледаром, Кременной, Бахмутом и в других "горячих" точках борьбы с российскими оккупантами.
"Хочешь стимул? Приезжай, побудь в блиндажах, в окопах.. а ракурс – смотря какая мина будет лететь: 120 мм, шрапнель или танк будет е..шить по тебе. Если выживешь – респект", – говорит военных телевизионщику.
Обращаясь к Поворознюку, боец отметил, что они, вероятно, одного возраста, но он "взял автомат" и пошел на фронт, а бизнесмен в социальных сетях только рассказывает, как воевать.
"Я теряю пацанов, а вы фильмы снимаете, б..ть. Я к тебе, Поворознюк, обращаюсь: ты хочешь фильм о себе снять? Я тебе рекомендую фильм "груз 200" о себе снять", – подытожил боец.
Опубликованный три дня назад ролик набрал уже более 200 тыс. просмотров.
18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк.
В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.
Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.
Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший.