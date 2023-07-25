Морпех обратился к Поворознюку: Ты хочешь фильм? Я тебе рекомендую "груз 200" о себе снять

Автор ролика отметил, что они одного возраста с Поворознюком, но тот не фронте, а "только рассказывает, как воевать" Cкриншот: ФК "Динамо" Киев / Youtube

Он обратился к основателю выигравшей тендер продюсерской компании ООО "Прототип продакшн" телеведущему Юрию Горбунову. "Одесса" предложил ему приехать на передовую и снять фильм об украинских защитниках, которе этого действительно заслуживают.

"Вам не пора фильм снять о простых пацанах, на передовой? Не нужны миллионы..", – говорит он на записи.

Он рассказал, что для этого ждет Горбунова на позициях и готов организовать ему локации для производства фильма под Соледаром, Угледаром, Кременной, Бахмутом и в других "горячих" точках борьбы с российскими оккупантами.

"Хочешь стимул? Приезжай, побудь в блиндажах, в окопах.. а ракурс – смотря какая мина будет лететь: 120 мм, шрапнель или танк будет е..шить по тебе. Если выживешь – респект", – говорит военных телевизионщику.

Обращаясь к Поворознюку, боец отметил, что они, вероятно, одного возраста, но он "взял автомат" и пошел на фронт, а бизнесмен в социальных сетях только рассказывает, как воевать.

"Я теряю пацанов, а вы фильмы снимаете, б..ть. Я к тебе, Поворознюк, обращаюсь: ты хочешь фильм о себе снять? Я тебе рекомендую фильм "груз 200" о себе снять", – подытожил боец.

Опубликованный три дня назад ролик набрал уже более 200 тыс. просмотров.

18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что почти 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.