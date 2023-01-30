Уволиться с должности замглавы Офиса президента Тимошенко попросил Зеленский – СМИ

"Тимошенко, как обычно, работал на Банковой, проводил селекторы. До вечера он даже не подозревал, что в тот день ему таки придется писать заявление об отставке. [...] Вечером 23 января у Тимошенко был короткий разговор с президентом. Владимир Александрович без лишнего крика, спокойным тоном попросил его написать заявление на увольнение", – говорится в материале.

"Украинская правда" утверждает, что "после почти четырех лет совместной работы со времен предвыборной кампании такая холодная просьба задела Тимошенко".

Ему якобы "не предложили ни одной должности" – мол, "поговорим об этом через месяц", объяснил собеседник издания. "Кириллу сейчас нужно исчезнуть из медиа. Пусть месяц-другой отдохнет, переосмыслит все", – добавил он.

Журналисты отметили, что увольнению Тимошенко, который в ОП оставался со времен предыдущего главы офиса, Андрея Богдана, предшествовала "долгая история".

По данным УП, Тимошенко оказался под угрозой увольнения еще в 2020 году, когда ОП возглавил Андрей Ермак. Издание называет две причины.

"Первое: Тимошенко напрямую и достаточно дружески общался с президентом, что означает наличие альтернативного канала коммуникации. А глава ОПУ всегда стремился быть тем единственным, кто имеет право информировать Зеленского напрямую. Второе: заместитель Ермака был слишком амбициозен и при любом случае с удовольствием занял бы место главы ОПУ", – сказано в статье.

Якобы в первые месяцы работы Ермака предыдущая команда "пыталась сбить его с должности", и одним из "мятежников" был "Тимошенко, который в начале 2020 года на совещаниях с президентом аккуратно критиковал своего начальника".

"Попытки пошатнуть главу ОПУ закончились ничем. Тогда Ермак поступил хитро: чтобы минимизировать влияние Тимошенко, он взял себе внештатным советником политтехнолога Михаила Подоляка, которому поставил задачу взять на себя коммуникации. Другими словами, Подоляк дублировал работу заместителя председателя ОПУ. Тогда Тимошенко от увольнения спасла его ловкость: когда только начался коронакризис, он увидел возможность для себя и стал секретарем координационного совета по противодействию распространению COVID-19 при Зеленском. Когда Подоляк отодвинул Тимошенко от медиа, заместитель Ермака занялся запуском "Большого строительства", – объясняет УП.

Издание отмечает, что Тимошенко "начал терять влияние" после произошедшего 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения РФ в Украину, а окончательное решение об увольнении было принято Зеленским, по данным журналистов, "после скандалов с закупками продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам, а также после задержания замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, желавшего заработать $400 тыс. при закупке генераторов".

"Хотя прямого отношения к этим историям Тимошенко не имеет, огромное возмущение общества начало перекидываться на Банковую. Зеленскому не оставалось ничего другого, как перехватить инициативу и самому стать "карающей десницей" для недобросовестных чиновников. И Тимошенко попал под раздачу, как говорится, за компанию: чтобы впоследствии не возникало вопросов, "почему одних увольняют, а других покрывают", – пишет СМИ.