Потенциальный коррупционер даже с зарплатой $1 млн в месяц будет ждать, где украсть 10 грн – Разумков

"Заработная плата у чиновника должна быть достойная. Это заработная плата, за которую он может прокормить и обеспечить свою семью, своих близких. Но если это потенциальный коррупционер, то вы ему будете платить ежемесячно $1 млн, а он будет еще ждать, где украсть 10 грн", – сказал Разумков.

По словам нардепа, следует "говорить и о нормальной заработной плате, и об уважении общества, и о помощи и поддержке в том числе со стороны государства – социальных пакетах и так далее".

"С другой стороны, все это не будет работать, если не будет серьезного механизма дачи по рукам", – считает Разумков.