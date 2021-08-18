"Повышение тарифов выдают за снижение". "Наш край" требует вернуть льготный тариф на электроэнергию

Александр Мазурчак: Месячный платеж за электроэнергию за первые 250 кВт-час после "снижения" увеличится на 18 грн Фото: nashkray.org

"До 31 декабря 2020-го за 250 кВт-час люди платили 342 грн в месяц. А с 1 октября 2021-го, после анонсированного "снижения" тарифов, за 250 кВт-час будут платить 360 грн ежемесячно. То есть месячный платеж за электроэнергию за первые 250 кВт-час после "снижения" увеличится на 18 грн, или на плюс 5,3% по сравнению с 2020 годом. К тому же с усложнением процедуры оформления субсидий государственную помощь на квартплату сейчас получают далеко не все, кому она очень нужна", – отметил политик.

По его словам, эти решения власти ведут к кризису в стране.

"Такая политика власти ведет к росту долгов и еще большему углублению социального кризиса. Компенсировать "снижение" тарифа планируют за счет бизнеса, что, в свою очередь, приведет к новой волне роста цен. Кроме того, власти пока не проинформировали, что будет с тарифом и компенсацией для тех домохозяйств, которые используют электроэнергию для обогрева домов", – подчеркнул Мазурчак.

Он добавил, что Кабмин все еще не понимает, где брать дополнительные деньги на компенсацию от такого "снижения".

"До сих пор не опубликовано соответствующее постановление правительства. Два раза откладывалась пресс-конференция министра энергетики по поводу тарифов на электроэнергию. Это указывает на то, что, несмотря на бравурные заявления властей, они еще до конца не определились с механизмом и источниками компенсации так называемого снижения тарифов. Речь идет о 3–4 млрд грн дополнительных средств", – заявил политик.

В партии "Наш край" потребовали, чтобы Кабинет Министров Украины вернул льготный тариф на первые 100 кВт-час, который действовал до 2020 года.

"Власть должна пересмотреть энергетические приоритеты в сторону дешевой государственной атомной энергетики и прекратить подыгрывать отдельным олигархам от энергетики, которые лоббируют повышение тарифов в своих интересах", – заявили в политической силе.