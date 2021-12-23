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Правительство Украины уволило госсекретаря Минобороны, назначен исполняющий обязанности

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Кабмин принял ряд кадровых решений
Кабмин принял ряд кадровых решений
Фото: kmu.gov.ua

23 декабря Кабинет Министров Украины уволил государственного секретаря Министерства обороны Александра Дубляна. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он уведомил, что исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины временно возложено на Владимира Говора.

Кабмин принял другие кадровые решения. В частности, Инну Драганчук уволили с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и назначили заместителем министра по делам ветеранов.

Также уволили или согласовали увольнение:

  • заместителя министра по делам ветеранов Игоря Безкаравайного;
  • заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Ильченко;
  • заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко;
  • заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Татьяны Ковтун.

Назначили или согласовали назначение:

  • Алексея Бородая – заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Андрея Ивко – первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог;
  • Юлию Шевчук – первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино;
  • Вячеслава Волошина – исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск".

Теги: Кабинет Министров, кино, правительство, Минобороны, увольнение, порт, Тарас Мельничук, назначение, заседание, Кабмин
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