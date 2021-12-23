Правительство Украины уволило госсекретаря Минобороны, назначен исполняющий обязанности

Он уведомил, что исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины временно возложено на Владимира Говора.

Кабмин принял другие кадровые решения. В частности, Инну Драганчук уволили с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и назначили заместителем министра по делам ветеранов.

Также уволили или согласовали увольнение:

заместителя министра по делам ветеранов Игоря Безкаравайного;

заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Ильченко;

заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко;

заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Татьяны Ковтун.

Назначили или согласовали назначение: