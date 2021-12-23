Правительство Украины уволило госсекретаря Минобороны, назначен исполняющий обязанности

Он уведомил, что исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины временно возложено на Владимира Говора.
Кабмин принял другие кадровые решения. В частности, Инну Драганчук уволили с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и назначили заместителем министра по делам ветеранов.
Также уволили или согласовали увольнение:
- заместителя министра по делам ветеранов Игоря Безкаравайного;
- заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Ильченко;
- заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко;
- заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Татьяны Ковтун.
Назначили или согласовали назначение:
- Алексея Бородая – заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Андрея Ивко – первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог;
- Юлию Шевчук – первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Вячеслава Волошина – исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск".