1 тыс. грн за вакцинацию получили от государства более 2,3 млн украинцев – Шмыгаль

"Каждый украинец, который прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тыс. грн. На сегодняшний день уже 5,8 млн украинцев открыли карточки в банках, 4,7 млн подали заявки в "Дії" на получение по 1 тыс. грн, более 2,3 млн граждан уже ее получили", – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, полученные средства украинцы потратили "преимущественно на книги, кино, театры и железнодорожные билеты".