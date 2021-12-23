1 тыс. грн за вакцинацию получили от государства более 2,3 млн украинцев – Шмыгаль

"Каждый украинец, который прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тыс. грн. На сегодняшний день уже 5,8 млн украинцев открыли карточки в банках, 4,7 млн подали заявки в "Дії" на получение по 1 тыс. грн, более 2,3 млн граждан уже ее получили", – сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, полученные средства украинцы потратили "преимущественно на книги, кино, театры и железнодорожные билеты".
15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 24 декабря 13,2 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.